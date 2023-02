Πένθος στον στίβο: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γκρεγκ Φόστερ

Ο παγκόσμιος στίβος πενθεί καθώς απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 110 μ. με εμπόδια, Γκρεγκ Φόστερ.

Ο παγκόσμιος αθλητισμός έγινε φτωχότερος καθώς έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 110 μ. με εμπόδια, Γκρεγκ Φόστερ, σε ηλικία 64 ετών.

Ο Αμερικανός σπρίντερ είχε διαγνωστεί με αμυλοείδωση το 2016, είχε ακολουθήσει χημειοθεραπεία ενώ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς το 2020.

Τελικά ο Φόστερ έχασε τη μάχη με τη ζωή, ο οποίος είχε βγει πρώτος στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα 1983, 1987 και 1991 ενώ είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1984 στο Λος Άντζελες.

Legendary UCLA Bruin 110m hurdler Greg Foster passed away tonight.

He was world champion in 1983, 1987 and 1991, and Olympic silver medalist in 1984, in Los Angeles. Deepest condolences to his family and friends. The track and field world mourns this hurdling legend. pic.twitter.com/ve1u9GScVu