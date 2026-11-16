Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2001-2002, το Champions League θα έχει άλλη εταιρία παραγωγής της μπάλας των αγώνων.

Μια ιστορική αλλαγή πήρε επίσημη μορφή τη Δευτέρα (16/11), αναφορικά με το Champions League και την μπάλα που χρησιμοποιείται στους αγώνες.

Από τη σεζόν 2001-2002 έως και σήμερα, όλοι μας έχουμε συνδυάσει την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με τις μπάλες της Adidas, οι οποίες ωστόσο θα μας... πουν αντίο στο φινάλε της σεζόν.

Αυτό διότι ο μεγάλος ανταγωνιστής, η Nike, κατόρθωσε να έρθει σε συμφωνία με τη διοργανώτρια αρχή και να πάρει τα δικαιώματα παραγωγής της μπάλας, με το deal να ξεκινάει από τη σεζόν 2027-2028 και να έχει ισχύ μέχρι το 2031. Παράλληλα, η εν λόγω εταιρία αθλητικών ειδών αναλαμβάνει και τις άλλες δυο διοργανώσεις, Europa και Conference League, αλλά και το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, το γυναικείο Champions League και το Futsal Champions League.

Όσον αφορά το σχεδιασμό, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως θα αναβιώσει το θρυλικό ''Total 90'' ενώ τα χρώματα θα είναι λευκό και σκούρο μπλε.