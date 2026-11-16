Νίκη-πρόκριση από ημίχρονο και μετά…γιορτή!

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη,

Μετά τη βαριά ήττα με 7-0 στο Άμστερνταμ από την Ολλανδία, οι διεθνείς ψάχνουν μία αντίδραση προκειμένου να αφήσουν πίσω τους το κακό αυτό αποτέλεσμα.

Μπορεί να μην κρατούν πλέον την τύχη στα χέρια τους, όσον αφορά την πρόκριση στα play offs της διοργάνωσης, όμως η συνολική τους πορεία είναι επιτυχημένη.

Μπροστά στους φιλάθλους της, η Ελλάδα θα παίξει για τη νίκη και είναι ικανή να την πάρει. Το 1/1 Ημίχρονο/Τελικό είναι σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός αποστολής τους Κουρμπέλη και Ιωαννίδη που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και επανάφερε σε αυτήν τον Μπάμπη Κωστούλα.

Το ζήτημα για τη «γαλανόλευκη» είναι να αποδείξει πως η εμφάνιση στο Άμστερνταμ ήταν μία κακή παρένθεση.

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Άλλωστε με τα αποτελέσματά της έως τώρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League έκανε σαφές σε όλους ότι ανήκει σε αυτό το επίπεδο.

Η πρώτη της ήττα βέβαια μπορεί να είναι και καθοριστική για την πρόκριση της Ελλάδας. Σε περίπτωση που η Γερμανία επιβληθεί της Ολλανδίας, τότε ακόμα και οι τρεις βαθμοί απέναντι στους Σέρβους δεν θα είναι αρκετοί.

Έτσι, η Εθνική περιμένει και ένα δώρο από τους «οράνιε», όμως πρώτα απ’ όλα κοιτάει το δικό της παιχνίδι. Στο Βελιγράδι, έφτασε σε μία ανατροπή με γκολ των Τζόλη και Δουβίκα και δεν αποκλείεται αμφότεροι να βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Το να σκοράρει και πάλι ο πρώτος είναι σε απόδοση 3.25 στη Novibet.

Από την άλλη, η Σερβία έχει απογοητεύσει με την εικόνα της καθώς μετράει πέντε ήττες σε ισάριθμα ματς έως τώρα. Έχει σκοράρει βέβαια στα τέσσερα από αυτά και το αμφίσκορο προσφέρεται σε απόδοση 1.84 στη Novibet.

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