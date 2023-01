Σπουδαίες επιδόσεις σε μίτινγκ στις ΗΠΑ, με την Αλία Χομπς να σημειώνει την ένατη επίδοση όλων των εποχών στα 60 μέτρα.

Τρομερή εμφάνιση από την Αλία Χομπς στις ΗΠΑ, με την Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του στίβου να σπάει το φράγμα των 7 δευτερολέπτων στα 60 μέτρα.

Στο μίτινγκ που έγινε στο Φέιτβιλ του Αρκάνσας, ο Αμερικανίδα τερμάτισε σε χρόνο 6.98, επίδοση που είναι η 9η όλων των εποχών. Παράλληλα έγινε η 12η αθλήτρια που σπάει το φράγμα των 7 δευτερολέπτων.

Aleia Hobbs drops a mind-blowing 6.98s in the 60m to move into No. 9 on the world all-time list. pic.twitter.com/tcZbeWRJXU