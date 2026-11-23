Παναθηναϊκός: Ο Μουντάκης, το όπλο του Λούζα και η κίνηση του Λίλο
«60 χρόνια πάθους, 90 λεπτά συγκίνησης. Μία οικογένεια». Ο Παναθηναϊκός με αυτά τα λόγια αποτύπωσε ακριβώς την παρακάμερα του αγώνα με τον ΟΦΗ.
Αρχικά ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο. Με τον γκολκίπερ του ΟΦΗ, τον Κλίντμαν Λίλο, ο οποίος αναδείχθηκε στην Ακαδημία του τριφυλλιού, να κάνει πρώτος το μήνυμα για να μπει το ιατρικό τιμ, ώστε να εξετάσει τον Αργεντινό εξτρέμ.
Μόλις αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του τραυματισμού ο Λίλο δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για έναν συναθλητή.
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Στη συνέχεια το ξέσπασμα στον πάγκο για την απόκρουση πέναλτι του Πένια στην εκτέλεση του Φούντα. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Γιώργος Μουντάκης πανηγύρισε έξαλλα κι αρκετοί παίκτες έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, αναγνωρίζοντας τη δουλειά του.
Ο Ιμράν Λούζα επίσης είχε κέφια. Ο Μαροκινός μέσος αρχικά «έπαιξε» με την κάμερα και στο τέλος έβαλε το «όπλο» στη θήκη του, ενώ ο Νίστρουπ πανηγύρισε με την ψυχή του το 2-0 του Γιάγκουσιτς.
Στο φινάλε δεν θα μπορούσε να λείπει το τελετουργικό με τους παίκτες και τον κόσμο να τραγουδάνε «χόρτο μαγικό».
Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΟΦΗ
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