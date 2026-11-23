Μία παρακάμερα γεμάτη συναισθήματα από το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

«60 χρόνια πάθους, 90 λεπτά συγκίνησης. Μία οικογένεια». Ο Παναθηναϊκός με αυτά τα λόγια αποτύπωσε ακριβώς την παρακάμερα του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Αρχικά ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο. Με τον γκολκίπερ του ΟΦΗ, τον Κλίντμαν Λίλο, ο οποίος αναδείχθηκε στην Ακαδημία του τριφυλλιού, να κάνει πρώτος το μήνυμα για να μπει το ιατρικό τιμ, ώστε να εξετάσει τον Αργεντινό εξτρέμ.

Μόλις αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του τραυματισμού ο Λίλο δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για έναν συναθλητή.

Στη συνέχεια το ξέσπασμα στον πάγκο για την απόκρουση πέναλτι του Πένια στην εκτέλεση του Φούντα. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Γιώργος Μουντάκης πανηγύρισε έξαλλα κι αρκετοί παίκτες έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, αναγνωρίζοντας τη δουλειά του.

Ο Ιμράν Λούζα επίσης είχε κέφια. Ο Μαροκινός μέσος αρχικά «έπαιξε» με την κάμερα και στο τέλος έβαλε το «όπλο» στη θήκη του, ενώ ο Νίστρουπ πανηγύρισε με την ψυχή του το 2-0 του Γιάγκουσιτς.

Στο φινάλε δεν θα μπορούσε να λείπει το τελετουργικό με τους παίκτες και τον κόσμο να τραγουδάνε «χόρτο μαγικό».

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΟΦΗ