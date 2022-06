Με χρόνο 9.77 ο Φρεντ Κέρλι ήταν αυτός που κέρδισε τον εθνικό τίτλο των ΗΠΑ, ενώ δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις στο μήκος ανδρών.

Ο Φρεντ Κέρλι ήταν ο θριαμβευτής στα 100 μέτρα των τράιαλς των ΗΠΑ στον στίβο.

Αφού έτρεξε σε 9.76 στα ημιτελικά, στον τελικό έκανε 9.77 και κέρδισε τον τίτλο, με τους Μπρέισι (9.85) και Μπρόμελ (9.88) να μπαίνουν στην ομάδα για το Παγκόσμιο.

Fred Kerley run 9.76s!!!



That's world lead and the 5th fastest time in American history. The big boys are coming through



Whooaa! pic.twitter.com/5kU1jW7faA