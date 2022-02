Τρομερή κούρσα στα 800 μέτρα από την Βρετανίδα Κίλι Χόντγκινσον που με 1:57.20 έγινε η έκτη γρηγορότερη στην απόσταση όλων των εποχών.

Η Κίλι Χόντγκινσον ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στο μίτινγκ στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Η αθλήτρια από την Βρετανία έκανε την ταχύτερη κούρσα των τελευταίων 20 ετών στα 800 μέτρα στον κλειστό, τερματίζοντας σε χρόνο 1:57.20. Πρόκειται για εθνικό ρεκόρ επίσης, αλλά και την 6η επίδοση όλων των εποχών!

Τρομερός ήταν ξανά και ο Αρμάντ Ντουπλάντις. Ο Σουηδός ολυμπιονίκης για άλλη μία φορά στην καριέρα του «πέταξε» πάνω από τα 6 μέτρα, καθώς έκανε επίδοση 6,05μ., που είναι και η κορυφαία φέτος στον κόσμο. Στην τρίτη του προσπάθεια έχασε οριακά το παγκόσμιο ρεκόρ και δείχνει πως είναι θέμα χρόνου να το σπάσει.

Δοκίμασε και στα 6,19μ. για το απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ, ωστόσο αυτό δεν ήρθε.

Στα υπόλοιπα αγωνίσματα, η Ιλέιν Τόμπσον επέστρεψε στον κλειστό και παρά την κακή της εκκίνηση, είχε τρομερό φίνις στα 60 μέτρα κερδίζοντας με 7.08. Με χρόνο 6.55 οι Λάιλς και Μπέικερ έπεσαν μαζί στο νήμα, με τον πρώτο να κερδίζει.

