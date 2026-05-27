Όταν η Ράγιο πάει Ευρώπη, κάτι καλό θα συμβεί...

Η σεζόν που φτάνει στον τέλος της αποτέλεσε την έκτη συνεχόμενη στα σαλόνια της La Liga για τη Ράγιο Βαγιεκάνο, που του χρόνου θα μπει στην έβδομη, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν στη μεταπολεμική ιστορία του συλλόγου. Ενδεικτικό αυτό για έναν σύλλογο ο οποίος δεν έχει κατακτήσει ποτέ του κάποιον τίτλο με εξαίρεση πρωταθλήματα χαμηλών κατηγοριών στην Ισπανία.

Η Ράγιο ωστόσο ποτέ δεν ήταν το συμβατικό κλαμπ που στηρίζεται στις επιτυχίες. Ατελείωτες αράδες έχουν γραφτεί για το κοινωνικό πρόσωπο και τις πεποιθήσεις των φιλάθλων του μαδριλένικου κλαμπ, που μπορεί να μην έχει ούτε κατά διάνοια τη λάμψη της Ρεάλ και της Ατλέτικο, εντούτοις έχει τους δικούς του λόγους να είναι περήφανο και να νιώθει πως αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η όγδοη θέση που κατέκτησε στο πρωτάθλημα τη σεζόν 2024/25 ήταν η καλύτερη μετά το 2013, όταν η Βαγιεκάνο είχε βγει εκ νέου όγδοη αλλά δεν είχε πάρει το πράσινο φως από την UEFA για να αντικαταστήσει την τιμωρημένη Μάλαγα στο Europa League. Το εισιτήριο είχε πάρει τελικά η ένατη Σεβίλλη, που κατάφερε από το... παράθυρο να χτίσει τη δυναστεία της στον θεσμό.

Ούτε πέρυσι θα έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο η όγδοη θέση, με τους Φρανχιρόχος να βγαίνουν εντέλει εκτός συνόρων χάρη στο ότι η La Liga έβγαλε πέντε ομάδες στο Champions League λόγω βαθμολογίας UEFA. Η επιτυχία αυτή ήταν μόλις η δεύτερη στην ιστορία της Ράγιο, που είχε παίξει στην Ευρώπη άλλη μία χρονιά. Ήταν τη σεζόν 2000/01, με τους Μαδριλένους πάντως και τότε να τα καταφέρνουν στη... ζούλα. Ένατοι είχαν βγει την προηγούμενη σεζόν, με την UEFA να τους επιβραβεύει μαζί με Νόρκεπινγκ και Λιρς για την παρουσία τους στην πάλαι ποτέ λίστα του Fair Play!

Pero, en cuartos de final de la UEFA de 2001 hubo un #AlavésRayo

Και παρότι άπειρη, η Βαγιεκάνο είχε πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Με παίκτες όπως ο Λοπετέγκι (!), ο Μπαγιεστέρος, ο Σεμπράνος, ο Μπόλιτς και ο Μίτσελ και προπονητή τον μετέπειτα κόουτς των Ρεάλ Μαδρίτης, Τότεναμ και Σεβίλλης, Χουάντε Ράμος, οι Μαδριλένοι είχαν διαψεύσει κάθε προγνωστικό, φτάνοντας μέχρι τους «8» του Κυπέλλου UEFA.

Η Κονστέλ-λασιό Σπορτίβα από την Ανδόρα δεν μπορούσε να προβληματίσει τους Ισπανούς στον προκριματικό γύρο, με τέσσερις απροσδόκητες προκρίσεις εις βάρος των Μόλντε, Βίμποργκ, Λοκομοτίβ Μόσχας και Μπορντό να ακολουθούν! Εντέλει, το εμπόδιο που αποδείχτηκε απροσπέλαστο ήταν εγχώριο, με την Αλαβές να αποκλείει τη Ράγιο στα προημιτελικά και να φτάνει έως τον τελικό, όπου θα έχανε μετά από θρίλερ από τη Λίβερπουλ.

Η Ευρώπη δεν θα έμπαινε ξανά στο... μενού, με τη Ράγιο να φτάνει μέχρι τη Γ' κατηγορία μόλις τρία χρόνια μετά. Θα έπαιρνε σχεδόν 2,5 δεκαετίες για να επιστρέψει εκτός συνόρων, ωστόσο με κάποιον παράδοξο τρόπο που μόνο στο κακοσυντηρημένο Βαγιέκας μπορούν να εξηγήσουν, η Ράγιο παρουσιάζει μία τρομερή και συνάμα απροσδόκητη αξιοπιστία όταν καλείται να αντιμετωπίσει κάποιο αντίπαλο από τα ξένα... Αυτή τη φορά όμως, δεν βρέθηκε κανένας... ισπανόφωνος να της κόψει τον δρόμο για τον τελικό!