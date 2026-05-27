Τελικός Conference League 2026: Ο υποβιβασμός της Πάλας και η αξιοπιστία της Βαγιεκάνο
Για τρίτη φορά από τότε που θεσπίστηκε το Conference League, το τρόπαιο διεκδικούν ομάδες από χώρες του ευρωπαϊκού top-5. Αυτή τη φορά ωστόσο, πρόκειται για δύο κλαμπ που δεν είναι συνηθισμένα στους τίτλους και τις μεγάλες βραδιές, πόσο μάλλον μεσοβδόμαδα και εκτός συνόρων!
Από τη μία η Κρίσταλ Πάλας μόλις στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή, έναν χρόνο μετά τον πρώτο της τίτλο, από την άλλη η Ράγιο Βαγιεκάνο, μια ομάδα που μετέχει για δεύτερη φορά στην Ευρώπη και που παραδοσιακά αποτελεί... ασανσέρ μεταξύ των τριών πρώτων κατηγοριών του ισπανικού ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα.
Αργά το βράδυ, κόσμος θα βγει για να πανηγυρίσει έξαλλα στους δρόμους είτε του Λονδίνου, είτε της Μαδρίτης. Όχι φίλοι της Άρσεναλ ή της Τσέλσι, ούτε της Ρεάλ ή της Ατλέτικο. Οι γειτονιές που θα γεμίσουν χαμόγελα και φωνές θα είναι πιο μικρές, πιο ταπεινές, πιο άμαθες σε τέτοια μεγαλεία. Εντούτοις σε μία εκ των δύο περιπτώσεων, η 27η Μαΐου θα γραφτεί με ολόχρυσα γράμματα στην ιστορία του κλαμπ που θα πάρει στα χέρια το τρόπαιο της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.
Ο... υποβιβασμός αποδείχτηκε ευεργετικός για την Πάλας
Το απόγευμα της 17ης Μαΐου 2025 έμεινε χαραγμένο για πάντα στη μνήμη των οπαδών της Κρίσταλ Πάλας, καθώς το γκολ του Έζε στο 16ο λεπτό του τελικού του FA Cup με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεϊ είχε αποδειχτεί αρκετό για να πάει το τρόπαιο για πρώτη φορά στα χέρια των Αετών.
Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή είχε πετάξει εκτός Ευρώπης την όγδοη, στην Premier League, Μπράιτον, με την Πάλας να εξασφαλίζει το πρώτο ευρωπαϊκό της εισιτήριο. Μόνο που το εισιτήριο αυτό άλλη διοργάνωση έγραφε στην αρχή, και άλλη όταν ήρθε η ώρα να τσεκαριστεί το καλοκαίρι! Κι αυτό γιατί όσο οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο χείλος του γκρεμού τη Λιόν, ο αμφιλεγόμενος Τζον Τέξτορ αμελούσε να πράξει και όσα όφειλε προκειμένου να μην υπάρξει θέμα με την ευρωπαϊκή συμμετοχή των Λονδρέζων στην ίδια διοργάνωση με τους Λιονέ.
Η υπόθεση είχε κινητοποιήσει Νότιγχαμ Φόρεστ -κυρίως- και Μπράιτον, με την UEFA να καλείται να αποφασίσει τι θα κάνει με την περίπτωση της Πάλας. Η λύση στην οποία κατέφυγε ήταν... σολομώντεια, με τους Κυπελλούχους Αγγλίας να μην μένουν εκτός Ευρώπης αλλά να «υποβιβάζονται» από τη league phase του Europa League στα playoffs του Conference.
Crystal Palace are in the UEFA Europa Conference League final, and look at what it means to the fans 🕺🌟#BBCFootball #CPFC pic.twitter.com/7CMZ7Y6K8S— BBC Sport London (@BBCLondonSport) May 7, 2026
Μια εξέλιξη που δεν είχε αφήσει ικανοποιημένους τους οπαδούς των Λονδρέζων, οι οποίοι ξεσπάθωσαν σε αρκετές περιπτώσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, φέρνοντας πρόστιμα χιλιάδων λιρών στον σύλλογο. Στο μεταξύ, η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ έδειχνε συχνά πυκνά να χωλαίνει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί που της είχε δοθεί εξαρχής, παίρνοντας δύσκολα την πρόκριση στη league phase αποκλείοντας τη Φρέντρικσταντ και βγαίνοντας εν συνεχεία μόλις δέκατη.
Οι προκρίσεις εις βάρος των Ζρίνσκι και ΑΕΚ Λάρνακας στα νοκ άουτ ήταν επίσης αγχωτικές, με την Πάλας να αρχίζει να παίρνει μπρος από τα προημιτελικά και μετά, καθαρίζοντας με άνεση Φιορεντίνα και Σαχτάρ Ντόνετσκ, αμφότερες πολύ πιο έμπειρες. Πλέον, μένει το τελευταίο βήμα για να έρθει η κούπα, μαζί με την πρόκριση για το επόμενο Europa League. Ο... υποβιβασμός του προηγούμενου καλοκαιριού, φαίνεται πως αποδείχτηκε ευεργετικός!
Όταν η Ράγιο πάει Ευρώπη, κάτι καλό θα συμβεί...
Η σεζόν που φτάνει στον τέλος της αποτέλεσε την έκτη συνεχόμενη στα σαλόνια της La Liga για τη Ράγιο Βαγιεκάνο, που του χρόνου θα μπει στην έβδομη, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν στη μεταπολεμική ιστορία του συλλόγου. Ενδεικτικό αυτό για έναν σύλλογο ο οποίος δεν έχει κατακτήσει ποτέ του κάποιον τίτλο με εξαίρεση πρωταθλήματα χαμηλών κατηγοριών στην Ισπανία.
Η Ράγιο ωστόσο ποτέ δεν ήταν το συμβατικό κλαμπ που στηρίζεται στις επιτυχίες. Ατελείωτες αράδες έχουν γραφτεί για το κοινωνικό πρόσωπο και τις πεποιθήσεις των φιλάθλων του μαδριλένικου κλαμπ, που μπορεί να μην έχει ούτε κατά διάνοια τη λάμψη της Ρεάλ και της Ατλέτικο, εντούτοις έχει τους δικούς του λόγους να είναι περήφανο και να νιώθει πως αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Η όγδοη θέση που κατέκτησε στο πρωτάθλημα τη σεζόν 2024/25 ήταν η καλύτερη μετά το 2013, όταν η Βαγιεκάνο είχε βγει εκ νέου όγδοη αλλά δεν είχε πάρει το πράσινο φως από την UEFA για να αντικαταστήσει την τιμωρημένη Μάλαγα στο Europa League. Το εισιτήριο είχε πάρει τελικά η ένατη Σεβίλλη, που κατάφερε από το... παράθυρο να χτίσει τη δυναστεία της στον θεσμό.
Ούτε πέρυσι θα έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο η όγδοη θέση, με τους Φρανχιρόχος να βγαίνουν εντέλει εκτός συνόρων χάρη στο ότι η La Liga έβγαλε πέντε ομάδες στο Champions League λόγω βαθμολογίας UEFA. Η επιτυχία αυτή ήταν μόλις η δεύτερη στην ιστορία της Ράγιο, που είχε παίξει στην Ευρώπη άλλη μία χρονιά. Ήταν τη σεζόν 2000/01, με τους Μαδριλένους πάντως και τότε να τα καταφέρνουν στη... ζούλα. Ένατοι είχαν βγει την προηγούμενη σεζόν, με την UEFA να τους επιβραβεύει μαζί με Νόρκεπινγκ και Λιρς για την παρουσία τους στην πάλαι ποτέ λίστα του Fair Play!
𝟐𝟓 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐫𝐭𝐦𝐮𝐧𝐝... 🟡🔵— Deportivo Alavés (@Alaves) May 20, 2026
Pero, en cuartos de final de la UEFA de 2001 hubo un #AlavésRayo 📺 pic.twitter.com/igAlIAe1m0
Και παρότι άπειρη, η Βαγιεκάνο είχε πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Με παίκτες όπως ο Λοπετέγκι (!), ο Μπαγιεστέρος, ο Σεμπράνος, ο Μπόλιτς και ο Μίτσελ και προπονητή τον μετέπειτα κόουτς των Ρεάλ Μαδρίτης, Τότεναμ και Σεβίλλης, Χουάντε Ράμος, οι Μαδριλένοι είχαν διαψεύσει κάθε προγνωστικό, φτάνοντας μέχρι τους «8» του Κυπέλλου UEFA.
Η Κονστέλ-λασιό Σπορτίβα από την Ανδόρα δεν μπορούσε να προβληματίσει τους Ισπανούς στον προκριματικό γύρο, με τέσσερις απροσδόκητες προκρίσεις εις βάρος των Μόλντε, Βίμποργκ, Λοκομοτίβ Μόσχας και Μπορντό να ακολουθούν! Εντέλει, το εμπόδιο που αποδείχτηκε απροσπέλαστο ήταν εγχώριο, με την Αλαβές να αποκλείει τη Ράγιο στα προημιτελικά και να φτάνει έως τον τελικό, όπου θα έχανε μετά από θρίλερ από τη Λίβερπουλ.
Η Ευρώπη δεν θα έμπαινε ξανά στο... μενού, με τη Ράγιο να φτάνει μέχρι τη Γ' κατηγορία μόλις τρία χρόνια μετά. Θα έπαιρνε σχεδόν 2,5 δεκαετίες για να επιστρέψει εκτός συνόρων, ωστόσο με κάποιον παράδοξο τρόπο που μόνο στο κακοσυντηρημένο Βαγιέκας μπορούν να εξηγήσουν, η Ράγιο παρουσιάζει μία τρομερή και συνάμα απροσδόκητη αξιοπιστία όταν καλείται να αντιμετωπίσει κάποιο αντίπαλο από τα ξένα... Αυτή τη φορά όμως, δεν βρέθηκε κανένας... ισπανόφωνος να της κόψει τον δρόμο για τον τελικό!