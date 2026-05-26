Το Football Meets Data παρουσίασε τα πιθανά pots που θα σχηματιστούν στη League Stage του Conference και υπολόγισε τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού να βρεθεί εκεί.

Μετά τις αλλαγές που υπήρξαν τη τελευταία εβδομάδα με την ολοκλήρωση κάποιων πρωταθλημάτων, αλλά και Κυπέλλων το Football Meets Data ανανέωσε τον πιθανό σχηματισμό που θα έχουν τα pots του Conference League στην τελική τους φάση.

Ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση πάντα που φτάσει εκεί, αφού ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης και άρα χρειάζεται τρεις προκρίσεις για να τα καταφέρει, δεν άλλαξε pot και παρέμεινε μεν στο δεύτερο, ωστόσο κατρακύλησε λίγο ακόμα στις θέσεις.

Αυτό συνέβη λόγω της εισόδου των Μονακό, Κοπεγχάγη, Μπράγκα και Γάνδης με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να είναι πλέον η προτελευταία ομάδα στο δεύτερο pot, όντας μόνο πάνω από την Πάφο με τον συντελεστή των 29.250 βαθμών που διαθέτουν.

[🟢 UECL 2026/27 - projected seedings]



🔃 Changes compared to last week:



✅ IN:

▪️🇵🇹 Sporting Braga

▪️🇫🇷 AS Monaco

▪️🇩🇰 FC København

▪️🇧🇪 AA Gent

▪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton & Hove Albion

▪️🇨🇿 Karvina

▪️🇨🇭 FC Thun



❌ OUT:

▪️🇸🇰 Slovan Bratislava

▪️🇫🇷 Stade Rennais

▪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brentford

▪️🇹🇷… May 26, 2026

Οι πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στη League Stage

Το Football Meets Data υπολογίσε ξανά τις πιθανότητες που συγκεντρώνει το «τριφύλλι» προκειμένου να βρεθεί στη League Stage του Conference League ξεκινώντας από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών, έτσι όπως τα κατάφερε τερματίζοντας τέταρτο στο φετινό πρωτάθλημα και βλέποντας τον ΟΦΗ να παίρνει το Κύπελλο.

Για να βρεθεί στο τρίτο προκριματικό έχει 84,9%, για να φτάσει μέχρι τα Play Offs 66,2% ενώ για να περάσει στην κύρια φάση της διοργάνωσης εκείνος συρρικνώνονται περαιτέρω και φτάσουν στο 45%.

Κοινώς αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους υπολογισμούς και τις προβλέψεις που κάνει ο αλγόριθμός του, η παρουσία του Παναθηναϊκού στο League Stage δεν φαντάζει το πιο πιθανό σενάριο.

Τα νούμερα αυτά ενδέχεται να διαφοροποιηθούν όταν ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες διοργανώσεις και οριστικοποιηθούν κάποιες από τις θέσεις που εκκρεμούν.