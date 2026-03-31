Puskas Arena: Το στολίδι 67 χιλιάδων θέσεων της Ουγγαρίας με το θρυλικό όνομα

Η Εθνική Ελλάδος θα αγωνιστεί σε ένα από τα ομορφότερα και πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης κόντρα στην Ουγγαρία και το όνομα έχει συνδεθεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Gazzetta «σκανάρει» το Puskas Arena και σας το παρουσιάζει. Αποστολή στη Βουδαπέστη: Νότης Χάλαρης.

Σε ακριβώς 60 μέρες από σήμερα, είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός του Champions League και το τελευταίο παιχνίδι που θα απολαύσουν οι θεατές του ουγγρικού ποδοσφαίρου στο ιστορικό Puskas Arena είναι αυτό κόντρα στην Εθνική Ελλάδος.

Η χώρα μας αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τους Μαγυάρους και θα αγωνιστούν σε ένα από τα πιο όμορφα και πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Ένας ναός του ποδοσφαίρου που ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 2019 και χωράει πάνω από 67 χιλιάδες θεατές, προκαλώντας μία ποδοσφαιρική και εκρηκτική ατμόσφαιρα στα παιχνίδια.

Το Gazzetta βρίσκεται στη Βουδαπέστη για το παιχνίδι και σας εξηγεί την ιστορία που κρύβεται από το σπουδαίο γήπεδο.

Το προηγούμενο όνομα του γηπέδου και η χρονιά όπου «αναγεννήθηκε» ο Φέρεντς Πούσκας

Αρχικά μιλάμε για ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ευρώπης. Η αρχική ιδέα ήρθε το μακρινό 1896 αλλά υλοποιήθηκε αρκετά αργότερα και συγκεκριμένα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948 ενώ άνοιξε επίσημα τις πύλες του το 1953 με τη Χόνβεντ του Φέρεντς Πούσκας να πατά για πρώτη φορά εκεί.

Το «Népstadion» ή αλλιώς το «Γήπεδο των ανθρώπων» ήταν η πρώτη ονομασία του γηπέδου και κράτησε μέχρι και το 2002, όταν αποφασίστηκε ομόφωνα η μορφή του Φέρεντς Πούσκας να ζωντανέψει ξανά μέσα από την ονομασία του γηπέδου.

Έτσι το Ferenc Puskás Arena πήρε σάρκα και οστά, κρατώντας φωτεινό τον θρύλο της χώρας και έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη.

Οι δυσκολίες στην ανακατασκευή του γηπέδου και το τελικό αποτέλεσμα που... καθηλώνει!

Δεν άργησε τόσο όσο η απόφαση για το χτίσιμο αλλά έκανε αρκετά χρόνια για να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανακατασκευή του Puskas Arena. Το 2004 έγινε η πρώτη εκτίμηση του έργου αλλά μέχρι και το 2009 ήταν αδύνατο να διατεθούν τόσα χρήματα για να χτιστεί εκ νέου το γήπεδο.

Εν τέλει, το 2015 βγαίνουν όλες οι απαραίτητες άδειες και το 2017 ξεκινά το χτίσιμο ενός νέου, μεγαλύτερου και πιο μοντέρνου σταδίου. Το παλιό γκρεμίζεται και στη θέση του μπαίνει ένα... στολίδι για το ουγγρικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μοναδικό πράγμα που έμεινε όμοιο; Οι πυλώνες με το σήμα κατατεθέν του γηπέδου. Όλα τα υπόλοιπα εξελίχθηκαν και πέρασαν σε άλλο level.

Πρόκειται για έναν πραγματικό γίγαντα με χωρητικότητα 67.115 θέσεων ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν μεταξύ άλλων 556 θέσεις πάρκινγκ, 27 ασανσέρ, 974 τουαλέτες ενώ είναι από τα λίγα γήπεδα στην Ευρώπη που έχει σουίτες σε όλο το γήπεδο περιμετρικά, φτάνοντας τον αριθμό «80» (!).

Το εντυπωσιακό μουσείο για τον Πούσκας και ο φετινός τελικός του Champions League

Πέντε χρόνια με την ολοκλήρωση του γηπέδου, μπήκε σε λειτουργία και η β' φάση του έργου που ήταν η δημιουργία ενός μουσείο αφιερωμένο στον άνθρωπο που έδωσε το όνομα του στο στάδιο. Του Φέρεντς Πούσκας.

Τον Νοέμβριο του 2024 άνοιξε τις πύλες του και κάνει κάθε επισκέπτη να μένει με το στόμα... ανοιχτό. Συνολικά τέσσερις όροφοι (!) με τον Πούσκας να πρωταγωνιστεί αλλά και να υπάρχει ξεχωριστός όροφος για την πορεία στον κομμουνισμό αλλά και τα όσα έκανε η χρυσή φουρνιά των Μαγυάρων τη δεκαετία του '50.

Ξεχωρίζει το άγαλμα που υπάρχει ακριβώς έξω από την πόρτα ενώ στη ξενάγηση υπάρχει και είσοδο στο γήπεδο καθώς το μουσείο συνδέεται μαζί του. Όλα τα παραπάνω έχουν φορέσει τα καλά τους και είναι έτοιμα να υποδεχθούν τον μεγάλο τελικό του Champions League τον ερχόμενο Μάιο (30/05).

Το Gazzetta είχε δείξει τις πρώτες... πινελιές για το σπουδαίο ραντεβού και η Εθνική Ελλάδος θα είναι η τελευταία ομάδα πριν τους δύο φίναλίστ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που θα αγωνιστεί εκεί.