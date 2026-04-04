«Ο αγώνας του αιώνα»: Το backgound μίας εκ των μεγαλύτερων τοιχογραφιών της Ουγγαρίας

Το Gazzetta σας μεταφέρει με εικόνα ένα από τα πιο διάσημα graffiti της Ευρώπης που βρίσκεται ανάμεσα στα στενά της Βουδαπέστης και εξηγεί την ιστορία πίσω από αυτό. Αποστολή στην Ουγγαρία: Νότης Χάλαρης.

Η Ουγγαρία έχει πολλές ομορφιές. Η αρχιτεκτονική της, η διαμόρφωση της πόλης, τα στενά της. Όλα είναι μοναδικά στο μάτι, όμως ανάμεσα στα σοκάκια της Βουδαπέστης και τους δρόμους, υπάρχει ένα πραγματικό έργο τέχνης και απεικονίζει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ουγγρικού αλλά και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Περπατώντας στην οδό Rumbach Sebestyén και φτάνοντας στον αριθμό «8», ξεδιπλώνεται μπροστά σου ένα από τα μεγαλύτερα γκράφιτι της χώρας. Πρόκειται για ένα σημείο ιστορικής σημασίας για την Ουγγαρία αφού απεικονίζεται η τεράστια νίκη της χώρας απέναντι στην Αγγλία το μακρινό 1953, στο «Ματς του Αιώνα» όπως το αναφέρουν με σκορ 6-3 μέσα στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Το Gazzetta βρέθηκε μπροστά από αυτό το έργο τέχνης και σας μεταφέρει την ιστορία που υπάρχει πίσω από αυτή την εικόνα αλλά και τα στοιχεία ενός από τα γνωστά murals της Βουδαπέστης.

Ένα φιλικό... αποδείξεων

Την δεκαετία του '50, η Ουγγαρία είχε δημιουργήσει τη λεγόμενη «Aranycsapat» ή αλλιώς «Χρυσή Ομάδα» με τον Φέρεντς Πούκας μπροστάρη. Έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και με 24 σερί παιχνίδια δίχως ήττα, η Αγγλία ήθελαν να αποδείξουν ότι στην έδρα τους είναι ανίκητοι απέναντι σε όλους τους αντιπάλους.

Μάλιστα, για το συγκεκριμένο ματς είχαν τη θεωρία ότι θα νικήσουν και μάλιστα εύκολα, όμως αυτή η φιλική αναμέτρηση σημάδεψε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι Βρετανοί ήταν αήττητοι στην έδρα τους, η Ουγγαρία ήταν κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1952 και ο «Αγώνας του Αιώνα» πήρε θέση στους τίτλους των εφημερίδων ενόψει του συγκεκριμένου αγώνα στο Γουέμπλεϊ.

Ο αγώνας προγραμματίστηκε για τις 25 Νοεμβρίου του 1953 και στο λονδρέζικο στάδιο βρέθηκαν κοντά τις 105 χιλιάδες θεατές, δημιουργώντας μία απίθανη ατμόσφαιρα. Από τη μία παίκτες όπως ο Στάνλεϊ Μάθιους, ο Σταν Μόρτενσεν, Μπίλι Ράιτ, ο Άλφ Ράμσεϊ και άλλοι και από την άλλη ο Πούσκας με προπονητή τον Γούσταβ Σέμπες και ποδοσφαιριστές όπως ο Νάντορ Χιντεγκούτι, ο Ζόλταν Τσίμπορ και ο Σάντορ Κότσις.

Η κατάργηση του MW και το ρεσιτάλ του Φέρεντς Πούσκας

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που έφερε αυτή η ήττα, ήταν η κατάργηση του ξεπερασμένου σχηματισμού των Άγγλων, το λεγόμενο «MW». Πρόκειται για ένα σύστημα που μεταφράζεται σε 3-2-2-3 χωρίς ακραία μπακ, το οποίο είχε φέρει σπουδαίες νίκες στους Βρετανούς όμως ήταν ανεπαρκή απέναντι στους Μαγυάρους.

Η αμυντική λειτουργία δεν γινόταν να σταματήσει τον τρόπο που έπαιζε ο Πούσκας και η παρέα του με... κλειδί τον μεσοεπιθετικό Χιντεγκούτι που εμφανιζόταν ανάμεσα από τους επιθετικούς και έκανε... άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα. Εξού και το εντυπωσιακό χατ-τρικ που πέτυχε, παίζοντας βασικό ρόλο στον θρίαμβο της χώρας του, την ίδια στιγμή που ο Πούσκας βρήκε δύο φορές δίχτυα μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά (!).

Συγκεκριμένα, η Ουγγαρία προηγήθηκε μόλις στο 1ο λεπτό, ισοφαρίστηκε στο 13' και στη συνέχεια έριξε... καταιγίδα μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, καθώς ανέβασε τον δείκτη του στο 1-4 (!) μέχρι το 27' και η Αγγλία απλά μείωσε σε 2-4 στο 38' με τον Μόρτενσεν. Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν όπου με τον Μπόζικ και το τρίτο τέρμα του Χιντεγκούτι είχαν φτάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-6 με τον Ράμσεϊ απλώς να μειώνει σε 3-6 στο 57' με πέναλτι.

Η εκδίκηση που μετατράπηκε σε... ιστορική ντροπή

Η συγκεκριμένη ήττα αποτελεί σταθμός στην εξέλιξη του αγγλικού ποδοσφαίρου καθώς έφερε την απότομη... προσγείωση στο θέμα της επόμενης μέρας. Η Αγγλία έβαλε τα πράγματα κάτω και σχεδίασε την επόμενη διαφορετικά, αντιλαμβανόμενη ότι δεν είναι ανίκητη και ότι το MW δεν μπορεί να αποδώσει απέναντι σε τέτοιου επιπέδου ομάδες και γενικώς συλλόγους εκτός του Νησιού.

Ωστόσο η ήττα δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι ζήτησαν... ρεβάνς στη Βουδαπέστη για να πάρουν το... αίμα τους πίσω. Σχεδόν έξι μήνες μετά, η Ουγγαρία υποδέχθηκε τους Βρετανούς και τους ανάγκασε στην πιο βαριά ήττα της ιστορίας τους με το ντροπιαστικό 7-1 (!).

Ουκ ολίγοι θεωρούν ότι αυτές οι δύο ήττες ήταν η αφετηρία για την Αγγλία του 1966 που κατέκτησε το Μουντιάλ καθώς ο Άλφ Ράμσεϊ που έπαιξε σε εκείνα τα ματς, ήταν ο προπονητής που οδήγησε τη χώρα στην κορυφή του κόσμου.

Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό graffiti!

Το παιχνίδι του Γουέμπλεϊ θεωρείται μία από τις πιο ιστορικές στιγμές στην ιστορία της Ουγγαρίας. Έχει γραφτεί με... χρυσά γράμματα στο βιβλίο του ποδοσφαίρου των Μαγυάρων και η «Neopaint» αποφάσισε να προσφέρει ένα σπουδαίο έργο στα στενά της Βουδαπέστης προκειμένου άπαντες να θυμούνται εκείνη τη μέρα.

Στη συμπλήρωση 60 χρόνων από εκείνο το σπουδαίο ματς και συγκεκριμένα στις 25 Νοεμβρίου του 2013, η συγκεκριμένη ομάδα graffiti αποφάσισε να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες τοιχογραφίες στην Ουγγαρία. Ένα αριστούργημα που θα κάλυπτε ένα ολόκληρο κτίριο και σχεδόν 1000 τετραγωνικά μέτρα, έχοντας πλάτος 50 μέτρα και ύψος 30 μέτρα.

Για να ολοκληρωθεί έπρεπε να καταναλωθούν 400 λίτρα μπογιάς (!) και είχε διάρκεια τριών εβδομάδων για να ολοκληρωθεί από τη συγκεκριμένη ομάδα. Το αποτέλεσμα κόβει την ανάσα και κάνει κάθε επισκέπτη που περνά από εκεί να μένει με το στόμα... ανοιχτό. Ο τερματοφύλακας εκείνης της ομάδας, Γιουλά Γρόσιτς ήταν ο προστάτης του έργου, με τον ίδιο να φεύγει από τη ζωή έναν χρόνο μετά.

Όσον αφορά το περιεχόμενο, υπάρχει ένα εικαστικό όπου απεικονίζεται ο τερματοφύλακας της Ουγγαρίας, η μπάλα του αγώνα, μία φωτογραφία από γκολ, το εισιτήριο του αγώνα αλλά και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «NepSport» μετά τη σπουδαία νίκη. Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε αλλά το έργο παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας και σίγουρα μία από τις must περιοχές της Βουδαπέστης που θα πρέπει κάποιος να πάει.