Τσέντι Όσμαν: Mπάσκετ με μπάλα από κάλτσες, NBA και τώρα στους πρωταθλητές της Euroleague

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του, με τον Εργκίν Αταμάν να προσθέτει στο ήδη δυνατό σύνολο του ορισμένα ακόμα «στοιχεία» τα οποία θα τον βοηθήσουν ώστε να οδηγήσει το «τριφύλλι» στους στόχους της νέας σεζόν.

Μετά την προσθήκη του Λορέντζο Μπράουν και εκείνη του Ομέρ Γιούρτσεβεν, οι «πράσινοι» απέκτησαν έναν ακόμη παίκτη ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αγωνιζόμενος στο NBA. Ο Τσέντι Όσμαν αποτελεί την πιο πρόσφατη μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού, μία κίνηση η οποία επισημοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2024, όταν ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον ανακοίνωσε μέσα από story του στο Instagram.

And now Greens, you can enjoy your weekend…#TheFirstCedi is GREEN 👊💚



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Τσεντί Οσμάν.



