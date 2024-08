- Ποια είναι ακριβώς η σχέση μεταξύ της Κάουνο Ζαλγκίρις με την ομάδα μπάσκετ; Πώς προέκυψε η ιδέα να δημιουργηθεί μία ποδοσφαιρική ομάδα με αυτό το όνομα;

«Αρχικώς, να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για τον ίδιο οργανισμό. Μπορώ να πω ότι είμαστε πραγματικά τυχεροί που κουβαλάμε το τεράστιο brand name της Ζαλγκίρις! Θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες στην A lyga (σ.σ. πρώτη κατηγορία στη Λιθουανία). To 2015, ο νυν CEO της EuroLeague Basketball, Παούλιους Μοτιεγιούνας, εργαζόταν ακόμη στη Ζαλγκίρις ως General Manager και αποφάσισε να δημιουργήσει την ομάδα ποδοσφαίρου που έκανε σταθερά βήματα χρόνο με τον χρόνο. Ο οργανισμός της Ζαλγκίρις έδινε όλο και περισσότερη προσοχή στην ομάδα ποδοσφαίρου που αγωνίζεται στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας και της Βαλτικής, to Darius and Girėnas Stadium χωρητικότητας 15.000 θέσεων. Μιλάμε για τον ίδιο οργανισμό. Είμαι στη Žalgirio Arena και στο διπλανό γραφείο έχω τον GM της Ζαλγκίρις, τον Παούλιους Γιανκούνας»!

- Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου με τον σύλλογο; Γενικά, ποια ήταν η σχέση σου με το ποδόσφαιρο και πώς βρέθηκες στη θέση του προέδρου της Ζαλγκίρις;

«Ήμουν πάντα παιδί της Ζαλγκίρις. Γεννήθηκα στο Κάουνας και παράλληλα με το μπάσκετ, μου άρεσε πολύ να βλέπω και να παίζω ποδόσφαιρο. Από την αρχή, λοιπόν, πίστεψα πως αν υπάρχει δυνατότητα να πετύχουμε κάτι καλό τα επόμενα χρόνια και να ανεβάσουμε το επίπεδο του ποδοσφαίρου στη Λιθουανία, αυτό μόνο η Ζαλγκίρις μπορεί να το πετύχει! Μονάχα αυτό το κλαμπ μπορεί να οδηγήσει τις εξελίξεις και να δείξει τον δρόμο. Πριν από τέσσερα χρόνια πήρα την απόφαση να γίνω μέτοχος της ομάδας ποδοσφαίρου και από εκείνη τη μέρα γνώριζα τι θα κάνω μόλις σταματήσω το μπάσκετ. Το 2023 αποσύρθηκα και πλέον όλη η προσπάθεια και η ενέργειά μου πηγαίνει στο ποδόσφαιρο».

- Ποιοι είναι οι στόχοι της Κάουνο Ζαλγκίρις και ποιο είναι το προφίλ των φιλάθλων της; Είναι το ίδιο κοινό που παρακολουθεί τους αγώνες μπάσκετ;

«Ο οργανισμός της Ζαλγκίρις δίνει όλο και μεγαλύτερη προσοχή στο ποδόσφαιρο. Ο μεγάλος στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα Λιθουανίας μέσα στα επόμενα τρία χρόνια! Επίσης θέλουμε να παίξουμε στο Conference League το συντομότερο δυνατό. Ως νέος οργανισμός, καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε λάθη και ότι πρέπει να τα διορθώσουμε σιγά-σιγά. Προσπαθούμε να μάθουμε μέσα από τα λάθη μας. Όσον αφορά τη βάση φιλάθλων, δυστυχώς η ομάδα ποδοσφαίρου δεν έχει ακόμη το κοινό της. Υπάρχουν οι Green White Boys που ακολουθούν την ομάδα μπάσκετ, που είναι πάντα στο πλευρό της Ζαλγκίρις Κάουνας όμως δεν θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, δεν μπορούν να αφιερώσουν χρόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα. Η απάντησή τους είναι: "Αν πάμε να υποστηρίξουμε τη Ζαλγκίρις στο ποδόσφαιρο, πρέπει να το κάνουμε συνεχώς και αυτό είναι αδύνατο". Γι' αυτόν τον λόγο, δεν έχουμε ακόμη fan base. Πάντως έχουμε πλάνα για το πώς θα φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο μελλοντικά».