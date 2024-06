Σφαιρόπουλος στο Gazzetta: «Το τσιγάρο με τον Μίλος εξηγεί τα πάντα»

Τι περιμένεις από τον Αϊζάια Κάνααν στον Ερυθρό Αστέρα;

«Σε πρώτο χρόνο, θέλουμε να στήσουμε μια ομάδα που θα στηριχθεί εκ νέου στον σερβικό κορμό. Από 'κει και πέρα, κρατήσαμε τον Γκιεντράιτις, τον Μπολομπόι και τον Ντος Σάντος. Θεωρώ πως αυτή η βάση παικτών μαζί με κάποια παιδιά που έχουν εμπειρία από play offs και Final Four θα βοηθήσουν τον Ερυθρό Αστέρα να ανέβει επίπεδο στην Ευρωλίγκα. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Κάνααν, περιμένω απλώς να είναι ο Κάνααν. Να δώσει στην ομάδα αυτά που μπορεί να δώσει. Όλοι ξέρουμε ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό σουτέρ που αν βρει ρυθμό, μπορεί να "σκοτώσει" οποιονδήποτε αντίπαλο. Είναι ένας παίκτης που παλεύει πολύ στην προσωπική άμυνα, που διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα και είναι αγαπητός στα αποδυτήρια. Γενικά, όλο το "πακέτο" που κουβαλά ο Αϊζάια είναι πολύ ελπιδοφόρο για εμάς. Θέλω απλώς να είναι ο εαυτός του. Τίποτα παραπάνω».

Γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού μιλούν ακόμα με καλά λόγια για τον Σφαιρόπουλο;

«Γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσεις τους φίλους του Ολυμπιακού, όχι εμένα. Αυτά τα τέσσερα χρόνια που ήμουν πρώτος προπονητής αλλά και παλαιότερα, στα τρία χρόνια που δούλεψα ως βοηθός, πετύχαμε κάποια πράγματα. Ο κόσμος εκτιμά εκείνη την προσπάθεια, ότι κατακτήσαμε δυο πρωταθλήματα και πήγαμε σε δυο τελικούς Final Four. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας που να έπαιξε σε δυο τελικούς στην έδρα των αντιπάλων της μέσα σε τόσο μικρό διάστημα, το 2015 και το 2017. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να έχει μια πικρία φέτος αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις σε τρία συνεχόμενα Final Four. Σίγουρα παίζουν ρόλο και οι συγκυρίες. Στην τελευταία μου χρονιά στον Ολυμπιακό ήμασταν πρώτοι τον Ιανουάριο μαζί με τη Ρεάλ και τα ΜΜΕ έγραφαν: "Ετοιμάστε διαβατήρια για το Βελιγράδι"! Τότε άρχισαν οι απανωτοί τραυματισμοί. Ο Πρίντεζης, ο Σπανούλης, ο Παπανικολάου στη μέση, ο Μιλουτίνοφ στο πρώτο ματς των play offs με τη Ζαλγκίρις. Παίξαμε με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και είχαμε εννιά παίκτες! Ούτε καν δέκα! Ο κόσμος πρέπει να το εκτιμά περισσότερο και να μη θεωρεί δεδομένο το Final Four. Για να επιστρέψω στην ερώτησή σου, νομίζω ότι με την παρουσία μου στον Ολυμπιακό έδειξα στον κόσμο ότι προσπάθησα πολύ για την ομάδα. Πετύχαμε αρκετά πράγματα μαζί και ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν το ξεχνά».

Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή του καθενός που καταλαβαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνει για να βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση. Ποια ήταν, λοιπόν, η στιγμή που άλλαξε τη δική σου ζωή;

«Δεν ήταν μόνο μια στιγμή που όρισε τη διαδρομή μου. Υπάρχουν σταθμοί. Ξεκίνησα πολύ μικρός την προπονητική, στην αρχή σαν παίκτης-προπονητής στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ήμουν 11 χρόνια προπονητής στον Απόλλωνα, πέρασα από όλα τα στάδια. Το πρώτο σημαντικό βήμα έγινε όταν πήγα στον ΠΑΟΚ το 1997. Η δεύτερη κίνηση που μου έδωσε μια σημαντική ώθηση όταν πήγα βοηθός προπονητής στην Εθνική Ανδρών, το 2001. Ακολούθως έγινε το επόμενο βήμα, φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ και πηγαίνοντας ως ασίσταντ κόουτς στον Ολυμπιακό. Μετά ανέλαβα πρώτος προπονητής στον Κολοσσό. Ήταν μια σταδιακή εξέλιξη με πολύ μεγάλη υπομονή. Δούλεψα ως βοηθός προπονητής στην Α1 για 11 χρόνια μέχρι να γίνω πρώτος. Υπήρχαν άλλοι βοηθοί που ανέλαβαν ομάδες σε 3-4 χρόνια. Δεν ήθελα η καριέρα μου να θυμίζει καρδιογράφημα, να πηγαίνει πάνω-κάτω, πάνω-κάτω! Προσπάθησα να έχω μια σταθερά ανοδική πορεία. Αυτό θέλει υπομονή, να συνεχίσεις να δουλεύεις, να προσπαθείς και να περιμένεις την ευκαιρία σου. Κάθε κίνηση ήταν και ένα βήμα προς τα πάνω. Από τον Κολοσσό πήγα στο εξωτερικό. Παρ' όλο που έγινα ξανά βοηθός, ήταν σημαντικό ότι βγήκα από τα σύνορα και δούλεψα στην ΤΣΣΚΑ ως ασίσταντ του Καζλάουσκας. Γύρισα στην Ελλάδα για τον Πανιώνιο, κοουτσάροντας για πρώτη φορά ομάδα που έπαιζε στην Ευρώπη. Βγήκαμε τρίτοι στην Α1 και παίζαμε στο EuroCup. Ήταν ακόμα ένα βήμα. Στη συνέχεια πέρασα στην επόμενη πίστα, αναλαμβάνοντας τον Ολυμπιακό. Αυτή η πορεία έγινε βήμα-βήμα. Το λέω και στα νέα παιδιά. Μη βιάζεστε. Να έχετε υπομονή. Να δουλεύετε όσο πιο πολύ και όσο πιο καλά μπορείτε. Κάποτε θα έλθει η ευκαιρία. Να κάνετε όνειρα και σίγουρα θα έχετε τις ευκαιρίες σας».