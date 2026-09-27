Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο και μήνυμα δυναμικής για την ελληνική σκοποβολή κωφών από το Νόβισαντ της Σερβίας

Η ΕΟΑΚ αποτιμά θετικά την παρουσία της ελληνικής αποστολής στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και κοιτάζει ήδη προς το Παγκόσμιο του 2027 και τους Deaflympics «Αθήνα 2029».

Με ένα ιστορικό χάλκινο μετάλλιο, μία σημαντική 6η θέση στο μικτό και μια συνολικά ιδιαίτερα θετική αγωνιστική παρουσία, η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κωφών, στο Νόβισαντ της Σερβίας.

Η ελληνική σκοποβολή κωφών επιστρέφει από τη Σερβία με ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση για τη συνέχεια. Όχι μόνο επειδή κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά κυρίως επειδή έδειξε ότι διαθέτει αθλητές και αθλήτριες με αγωνιστική προοπτική, διάθεση εξέλιξης και τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα στις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν.

Η 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολιού Ανδρών, με τους Κωνσταντίνο Εξαρχάκο, Ανδρέα Παναγιωτούλη και Ευστράτιο Συβρή, με επίδοση 1541/1200, αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είναι το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής σκοποβολής Κωφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη αξία έχει και η 6η θέση στο μικτό του αεροβόλου τουφεκιού, με τον Ευστράτιο Συβρή και τη Δέσποινα Κούβαρη. Για την Κούβαρη, μάλιστα, η διοργάνωση της Σερβίας είχε έναν ακόμη ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη συμμετοχή της σε διεθνείς αγώνες, μόλις έναν χρόνο μετά την ενασχόλησή της με τη σκοποβολή.

Η εικόνα αυτή είναι που επιτρέπει στην ΕΟΑΚ να βλέπει τη συγκεκριμένη συμμετοχή όχι ως έναν μεμονωμένο αγωνιστικό απολογισμό, αλλά ως ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια ανάπτυξης και εδραίωσης της ελληνικής σκοποβολής κωφών.

Συμμετοχές και αποτελέσματα

Στο 16th European Deaf Shooting που διεξήχθη στο Νόβισαντ από 20 έως 25 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν 13 χώρες με 65 αθλητές και αθλήτριες στα ατομικά αγωνίσματα και 17 στα μικτά (τουφέκι / πιστόλι).

Την ελληνική αποστολή συγκρότησαν πέντε αθλητές. Οι Ανδρέας Παναγιωτούλης, Κωνσταντίνος Εξαρχάκος, Ευστράτιος Συβρής, Όλγα Μπόκαρη και Δέσποινα Κούβαρη. Αρχηγός αποστολής ήταν ο Βασίλειος Χάγιας και μαζί τους ο Ομοσπονδιακός προπονητής σκοποβολής Νικόλαος Βουδούρης.

Νίκος Βουδούρης: «Η παρουσία μας ήταν παραπάνω από θετική»

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής σκοποβολής, Νίκος Βουδούρης, έκανε τον δικό του απολογισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία τόσο των αποτελεσμάτων όσο και της προοπτικής που δημιουργείται:

«Ολοκληρώσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Νόβισαντ με μια παρουσία που, σύμφωνα με τις θέσεις και τη συνολική εικόνα της ομάδας, είναι παραπάνω από θετική. Το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολιού Ανδρών είναι ιστορικό για την ελληνική σκοποβολή Κωφών και αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια».

«Ιδιαίτερη χαρά μας δίνει και η 6η θέση στο μικτό του αεροβόλου τουφεκιού, με τον Ευστράτιο Συβρή και τη Δέσποινα Κούβαρη. Η Δέσποινα συμμετείχε για πρώτη φορά σε αγώνες στο εξωτερικό και ασχολείται μόλις έναν χρόνο με τη σκοποβολή. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο εξέλιξης και δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον».

«Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα μας απέκτησε εμπειρίες, κέρδισε αυτοπεποίθηση και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεχίζουμε με δουλειά, συγκέντρωση και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση, έχοντας πλέον μπροστά μας τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις».

Από το ευρωπαϊκό μετάλλιο στο επόμενο βήμα – Με το βλέμμα στο Παγκόσμιο του ’27 και την Αθήνα του 2029

Για την ΕΟΑΚ, η παρουσία στο Νόβι Σαντ αποτελεί αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις και προσδοκίες.

Το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο επιβεβαιώνει ότι η ελληνική σκοποβολή Κωφών μπορεί να διεκδικεί θέση ανάμεσα στις ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ η παρουσία αθλητών με μικρή ακόμη διεθνή εμπειρία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διεύρυνση και περαιτέρω αγωνιστική ανάπτυξη του αθλήματος.

Η στόχευση, πλέον, μεταφέρεται στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 αποτελεί τον επόμενο σημαντικό αγωνιστικό σταθμό, ενώ στον ορίζοντα βρίσκεται και η κορυφαία πρόκληση του ελληνικού αθλητισμού Κωφών: οι Deaflympics «Αθήνα 2029».

Η ΕΟΑΚ θα συνεχίσει να επενδύει στην παρουσία και την ανάπτυξη της σκοποβολής, στηρίζοντας τους αθλητές και τις αθλήτριες, ενισχύοντας την αγωνιστική τους προετοιμασία και δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε το πρώτο ιστορικό μετάλλιο να μην αποτελέσει απλώς μια κορυφαία στιγμή, αλλά το πρώτο κεφάλαιο μιας μεγαλύτερης διαδρομής.