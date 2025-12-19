Η πιο γλυκιά αναμονή για την έγκυο Άννα Κορακάκη

Η Άννα Κορακάκη μέσα από τα social media αποκάλυψε την προχωρημένη εγκυμοσύνη της στο πρώτο της παιδί, αναφέροντας και το φύλο του.

Η Άννα Κορακάκη ζει πρωτόγνωρες στιγμές, καθώς η 29χρονη ολυμπιονίκης της σκοποβολής είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δημοσιοποίησε το βράδυ της Παρασκευής (19/12) το ευτυχές γεγονός, μέσω ανάρτησης στα social media.

Συγκεκριμένα η Κορακάκη δημοσίευσε τρυφερές στιγμές με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, όπου φαίνεται η προχωρημένη εγκυμοσύνη της και παράλληλα ανακοίνωσε το φύλο του μωρού.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως» έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Κορακάκη.