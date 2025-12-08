Χάλκινο η Κατζουράκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ντόχα

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη ήταν εξαιρετική στην Ντόχα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο σκητ στον αγώνα Παγκόσμιο Κύπελλου στο Κατάρ.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε η Εμμανουέλα Κατζουράκη, που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο αγώνισμα του πήλινου στόχου (σκητ) στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ντόχα.

Η επίδοση που την έφερε στον τελικό

Με κορυφαία απόδοση 25, 23, 24, 24, 25 (121/125), η Κατζουράκη πήρε τη δεύτερη στον προκριματικό, ενώ την ίδια επίδοση είχε και η Βικτόρια Λάρσον από τη Σουηδία, αλλά με άψογη (25/25) τελευταία σειρά. Είχε κάνει το πρώτο βήμα εξασφαλίζοντας το δικαίωμα στην προσπάθεια για διάκριση και μετάλλιο.

Στη διαδικασία του τελικού, το πρωί της Δευτέρας (8/12) η Ελληνίδα ολυμπιονίκης ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στη συνέχεια παρά τις όποιες άστοχες βολές η Κατζουράκη κρατήθηκε στον αγώνα, απέφυγε τη ζώνη αποκλεισμού, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κινέζα, Γιτίνγκ Τζιαγνκ και το ασημένιο η Σαμάνθα Σίμοντον από τις ΗΠΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους τελικούς των Παγκοσμίων Κυπέλλων, συμμετέχουν μετά από πρόσκληση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγωνιστικής Σκοποβολής (ISSF), οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες της χρονιάς (2025).

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη τον Ιούλιο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα του σόλο στο σκητ στο Σατορού της Γαλλίας. Στο ίδιο σκοπευτήριο τον Αύγουστο του 2004 είχε κατακτήσει την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.