Ρετέγκι: Έχασε το... άχαστο στη Σαουδική Αραβία
Ο Ματέο Ρετέγκι άφησε την Αταλάντα πέρσι το καλοκαίρι και ακολουθήσε το δρόμο για την Saudi Pro League για λογαριασμό της Αλ Καντσία. Στον αγώνα κόντρα στην Νεόμ, ο Αργεντίνος που έχει επιλέξει τα χρώματα της Ιταλίας, έχασε μια απίστευτη ευκαιρία να σκοράρει. Ο αντίπαλος τερματοφύλακας, που είχε προωθηθεί πιο μπροστά, κατά λάθος πάσαρε στον 26χρονο σέντερ φορ και εκείνος στη συνέχεια με το δεξί από διαγώνια θέση μπροστά σε κενή εστία, έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι. Η απογοήτευσή του ήταν εμφανής που δεν κατάφερε να σκοράρει με το στιγμιότυπο να γίνεται αμέσως viral.
O Ρετέγκι έχει αναδειχθεί δύο φορές πρώτος σκόρερ στο ιταλικό πρωτάθλημα. Την περσινή σεζόν βρήκε δίχτυα 25 φορές με την Αταλάντα, ενώ στο σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας πωλήθηκε αντί 65 εκατομμυρίων ευρώ.
القائم يقف بوجه ريتيغي ⚽️#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير pic.twitter.com/SDKmXk3chr— دوري روشن السعودي (@SPL) February 12, 2026
