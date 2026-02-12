Δεν θα αγωνιστεί τελικά στο NBA All-Star Game 2026 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λόγω του τραυματισμού του στη γάμπα.

Εκτός NBA All-Star Game 2026 τέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek-Freak» δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο φετινό παιχνίδι All-Star, εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί στη γάμπα.

Οι ενοχλήσεις που αισθάνεται δεν έχουν υποχωρήσει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακόμη δεν είναι έτοιμος και όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα αγωνιστεί στο NBA All-Star Game 2026.

Πάντως, ο σούπερ σταρ των Μπακς θα δώσει το παρών στο Intuit Dome του Λος Άντζελες, ώστε να κοουτσάρει στο Celebrity Game, αλλά και να υποστηρίξει από τον πάγκο την Team World στο παιχνίδι της Κυριακής (15/2) κόντρα στην Team USA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήθελε πολύ να βρεθεί σε άλλο ένα All-Star Game, αλλά οι ενοχλήσεις του στη γάμπα δεν του το επιτρέπουν, προκειμένου να ολοκληρώσει την θεραπεία του και να επιστρέψει το επόμενο διάστημα στους αγώνες.

