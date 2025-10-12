Χάλκινο στο ομαδικό του σκητ ανδρών η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Μαλακάσας

Οι Νικόλαος Μαυρομμάτης, Παναγιώτης Γεροχρήστος και Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του σκητ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας.

Οι Νικόλαος Μαυρομμάτης, Παναγιώτης Γεροχρήστος και Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης συνέθεσαν την εθνική ομάδα, που έφθασε στην κατάκτηση της 3ης θέσης.

Ήταν προσπάθεια του συνόλου, όμως οι τελευταίες βολές του Χαράλαμπου Χαλκιαδάκη έκριναν την είσοδο στο βάθρο και το χάλκινο Μετάλλιο.

Η Ελλάδα, μαζί με τις Γαλλία και Τσεχία ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους με συνολικό σκορ 361/375. Η κατάρριψη της ισοπαλίας έμελλε να κριθεί στην ευστοχία. Στον πρωταθλητή Ευρώπης Χαράλαμπο Χαλκιαδάκη, που αγωνιζόταν τελευταίος έτυχε ο κλήρος για να σηκώσει στους ώμους το βάρος της αστοχίας. Τελικά αποδείχθηκε ο πλέον εύστοχος κλείνοντας τον αγώνα του με άψογη επίδοση 25/25. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η ομάδα των ΗΠΑ (365/375) και το ασημένιο η Ιταλία (363/375).

Άτυχη στάθηκε η Κατζουράκη

Η Έμμα Κατζουράκη προκρίθηκε στον τελικό του Σκητ γυναικών, αλλά δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των μεταλλίων, καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Στις πιο κρίσιμες βολές, εκείνες που έκριναν τον πρώτο αποκλεισμό, η Ελληνίδα ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης αντιμετώπισε βλάβες στις μηχανές που εκτοξεύουν τους στόχους. Όχι μια, αλλά δύο φορές συνεχόμενες. Σε ένα άθλημα αυτοσυγκέντρωσης όπως η σκοποβολή το παραμικρό μπορεί να σε αποσυντονίσει.

Περιπέτεια δίχως ευτυχές τέλος ήταν ο αγώνας του Νίκου Μαυρομμάτη στο σκητ ανδρών. Κατάφερε να μείνει μεταξύ των κορυφαίων σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ισοβαθμία ένδεκα (11) αθλητών στο σκορ 122/125 οδήγησε σε αγώνα μπαράζ για τις δύο τελευταίες θέσεις του τελικού! Ο Έλληνας πρωταθλητής άντεξε εύστοχος την ψυχοφθόρα διαδικασία μέχρι την 15η προσπάθεια, στον αγώνα μπαράζ για τον τελικό του Σκητ που έφθασε τις 24 βολές.

