Παύλος Τσαγκράκος vs Χάρης Μαλιχούδης: Δύο Πυγμάχοι, δυο διαφορετικές ιστορίες και μία αναμέτρηση που θα συζητηθεί!

Ο Παύλος Τσαγκράκος θα αναμετρηθεί με τον Χάρη Μαλιχούδη σε μία από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις της διοργάνωσης «Boxing Privé – Christmas Edition», που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2026

Υπάρχουν αγώνες που απλώς συμπληρώνουν μια κάρτα αναμετρήσεων… και υπάρχουν αγώνες που απλώς δίνουν αξία σε μία ολόκληρη διοργάνωση!

Στις 6 Δεκεμβρίου, το «Boxing Privé – Christmas Edition» που θα πραγματοποιηθει στο Κλειστό Γυμναστήριο «Αριστείδης Παπαμιχαήλ» στη Δραπετσώνα θα φέρει αντιμέτωπους δύο από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής πυγμαχίας!

Παύλος Τσαγκαράκος: 10 φορές πρωταθλητής Ελλάδος!

Ένας αθλητής με τεράστια πορεία στην ερασιτεχνική πυγμαχία. Δέκα φορές στην κορυφή! Δέκα τίτλοι που μαρτυρούν χρόνια πειθαρχίας, αφοσίωσης και αγωνιστικής υπεροχής.

Χάρης Μαλιχούδης: Ένας από τους κορυφαίους και πιο εκρηκτικούς πυγμάχους της χώρας!

Ένας μαχητής που έχει προκαλέσει αίσθηση με την τρομακτική δύναμη των χτυπημάτων του και τα εντυπωσιακά νοκ άουτ που έχουν συζητηθεί στον κόσμο της πυγμαχίας!

Από τη μία η πορεία ενός πολυπρωταθλητή και από την άλλη η εκρηκτική δύναμη ενός μαχητή των νοκ-άουτ. Δύο προσωπικότητες. Δύο μεγάλες διαδρομές. Δύο αθλητές που γνωρίζουν τι σημαίνει να μπαίνεις στο ρινγκ για να κερδίσεις.

Και αυτή τη φορά… ο ένας θα σταθεί απέναντι στον άλλον. Δεν χρειάζονται προκλήσεις, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Όταν δύο τέτοια ονόματα συναντιούνται, το ίδιο το ρινγκ έχει τον τελευταίο λόγο.

BOXING PRIVÉ – CHRISTMAS EDITION

06 DECEMBER 2026

ARISTIDIS PAPAMICHAIL ARENA – DRAPETSONA

TWO WARRIORS. ONE RING. NO EXCUSES.

FIGHT • HONOR • RESPECT