Το Μαρούσι ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ρόναλντ Μαρτς.

Μαρούσι και Ρόναλντ Μαρτς, δεν συνεχίζουν μαζί, με τον σύλλογο των βορείων προαστίων να ανακοινώνει το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10) τη λύση της συνεργασίας τους.

Ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ αγωνίστηκε μονάχα σε μία αναμέτρηση και συγκεκριμένα σε αυτή με το Περιστέρι για την 4η αγωνιστική της GBL, όπου και σημείωσε 5 πόντους στα 15 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου που έχει ξεκινήσει με άσχημα αποτελέσματα τη φετινή σεζόν, αναμένεται να αναζητήσει νέες επιλογές στη θέση των φόργουορντ.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

“H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ronald March. Τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην ζωή και την καριέρα του”.