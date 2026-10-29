Ο άλλοτε πυγμάχος του Παναθηναϊκού, Θοδωρής Ριτζάκης, επιστρέφει στα ρινγκ στις 6 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Boxing Prive – Christmas Edition.

Υπάρχουν αθλητές που μιλούν με λόγια... και υπάρχουν εκείνοι που μιλούν με την πορεία τους! Ο Θοδωρής Ριτζάκης ανήκει στη δεύτερη κατηγορία! Πρωταθλητής Ελλάδος στην πυγμαχία, με πολυάριθμους αγώνες στο ενεργητικό του, τόσο στην ερασιτεχνική όσο και στην επαγγελματική πυγμαχία.

Ένας αθλητής με τεράστια αγωνιστική εμπειρία, που έχει δοκιμαστεί μέσα στα σχοινιά, έχει αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και γνωρίζει καλύτερα από πολλούς τι σημαίνει πραγματική μάχη.

Η εμπειρία δεν αγοράζεται. Κερδίζεται μέσα στο ρινγκ!

Στις 6 Δεκεμβρίου 2026, ο Θοδωρής Ριτζάκης ανεβαίνει ξανά στο ρινγκ του BOXING PRIVÉ, έτοιμος να προσθέσει ακόμη μία δυνατή αναμέτρηση στη μεγάλη αγωνιστική του διαδρομή.

Ο αντίπαλος του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την επικείμενη επιστροφή του στα ρινγκ αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Δύναμη. Εμπειρία. Αποφασιστικότητα.

ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΝΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

BOXING PRIVÉ – CHRISTMAS EDITION

06 DECEMBER 2026

ARISTIDIS PAPAMICHAIL ARENA – DRAPETSONA

FIGHT • HONOR • RESPECT