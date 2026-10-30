Δείτε την 12άδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση με την Εφές στην Πόλη και ποιον παίκτη άφησε εκτός.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική της Euroleague έχοντας ως στόχο την 8η νίκη του στη φετινή διοργάνωση.

Η αποστολή των «πρασίνων» ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη με 13 παίκτες και τον Σέρβο τεχνικό να αφήνει τελικά εκτός 12άδας τον Λευτέρη Μαντζούκα.

Ο Έλληνας φόργουορντ ωστόσο υπολογίζεται για το ελληνικό ντέρμπι με τον Άρη το απόγευμα της Κυριακής (01/11, 17:00) στο «Αλεξάνδρειο» με την αποστολή της ομάδας να ταξιδεύει απευθείας από την τουρκική πόλη στην Θεσσαλονίκη. Εκεί θα μεταβούν από την Αθήνα και οι Σλούκας, Μωραΐτης.

Έτσι λοιπόν ο Σέρβος τεχνικός υπολογίζει για αυτό το παιχνίδι στους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Φαλ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού