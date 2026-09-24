Φιούρι – Τζόσουα: Στο ρινγκ για τη «μάχη των 150 εκατ. λιρών»

Ωρα για την απόλυτη βρετανική μάχη, ώρα για το ματς των εκατομμυρίων. Φιούρι - Τζόσουα στο Κάρντιφ και τηλεοπτικά στο Netflix.

Η αναμέτρηση που το παγκόσμιο μποξ περίμενε περισσότερο από μία δεκαετία είναι πλέον γεγονός. Τάισον Φιούρι και Άντονι Τζόσουα θα βρεθούν αντιμέτωποι στις 11 Δεκεμβρίου στο Κάρντιφ, σε ένα βρετανικό «μπλοκμπάστερ» βαρέων βαρών που εκτιμάται στις 150 εκατ. λίρες.

Την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανακοίνωσε ο Τούρκι Αλ - Σεΐχ , βάζοντας τέλος σε εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων και, κυρίως, σε χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να βρεθούν οι δύο κορυφαίοι Βρετανοί πυγμάχοι στο ίδιο ρινγκ. «Εδώ και 15 χρόνια κανείς δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτόν τον αγώνα. Τον Απρίλιο είχα πει ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση θα γινόταν από εμένα. Τώρα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Φιούρι – Τζόσουα έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είχα υποσχεθεί στους Βρετανούς φίλους της πυγμαχίας», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Η ώρα των συζητήσεων τελείωσε. Τάισον Φιούρι εναντίον Άντονι Τζόσουα. Χρόνια το περιμέναμε. Μία βραδιά για να λυθούν όλα. 11 Δεκεμβρίου, ζωντανά στο Netflix».

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix, το οποίο ανακοίνωσε ότι οι συνδρομητές του δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν επιπλέον χρέωση για να την παρακολουθήσουν.

Η ώρα διεξαγωγής, πάντως, αναμένεται να είναι ασυνήθιστη για τα βρετανικά δεδομένα. Οι δύο πυγμάχοι υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιήσουν την είσοδό τους στο ρινγκ περίπου στις 4 τα ξημερώματα, προκειμένου το μεγάλο γεγονός να προβληθεί σε πιο εμπορική ώρα για το αμερικανικό κοινό.

Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που η επιλογή του «Γουέμπλεϊ» εγκαταλείφθηκε. Το ιστορικό στάδιο αποτελούσε αρχικά την πρώτη επιλογή, όμως η εξασφάλιση άδειας για τόσο αργά τη νύχτα αποδείχθηκε σημαντικό εμπόδιο. Το Κάρντιφ, αντίθετα, κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια και έτσι ξεπεράστηκε το τελευταίο εμπόδιο για την πραγματοποίηση του αγώνα επί βρετανικού εδάφους. Η ζήτηση είναι ήδη τεράστια, με τα ξενοδοχεία της ουαλικής πρωτεύουσας να εμφανίζονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ουσιαστικά γεμάτα.

Μια αναμέτρηση που «ψηνόταν» για περισσότερο από μία δεκαετία

Η ιστορία του ζευγαριού Φιούρι – Τζόσουα ξεκινά πριν από δέκα χρόνια πίσω, όταν οι δύο τους άρχισαν να καθιερώνονται ως τα μεγαλύτερα ονόματα της νέας γενιάς των βρετανικών βαρέων βαρών. Ο Τζόσουα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και στη συνέχεια πέρασε στους επαγγελματίες. Ο Φιούρι είχε κάνει ήδη το επαγγελματικό ντεμπούτο του από το 2008 και έχτιζε το δικό του αήττητο σερί. Η εντυπωσιακή νίκη του Φιούρι επί του Βλαντίμιρ Κλίτσκο το 2015 τον έφερε στην κορυφή της κατηγορίας. Έναν χρόνο αργότερα, ο Τζόσουα κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο IBF απέναντι στον Τσαρλς Μάρτιν και στη συνέχεια πρόσθεσε στη συλλογή του τις ζώνες WBA και IBO. Από εκείνη τη στιγμή, η μεταξύ τους αναμέτρηση έπαψε να αποτελεί απλώς ένα όνειρο των φιλάθλων και μετατράπηκε σε πραγματικό στόχο. Κάθε φορά, όμως, κάτι πήγαινε στραβά.

Το «ναυάγιο» του 2021 και οι ατελείωτες διαπραγματεύσεις

Πιο κοντά από ποτέ έφτασαν το 2021, όταν οι δύο πλευρές συζητούσαν συμφωνία ακόμη και για δύο αγώνες. Όλα έδειχναν ότι το μεγάλο ραντεβού θα κλεινόταν, μέχρι που διαιτητική απόφαση υποχρέωσε τον Φιούρι να αντιμετωπίσει ξανά τον Γουάιλντερ.

Ο Φιούρι νίκησε τον Αμερικανό, ενώ ο Τζόσουα μπήκε σε μια εντελώς διαφορετική περιπέτεια απέναντι στον Ούσικ. Έχασε από τον Ουκρανό τους τίτλους WBA, IBF και WBO το 2021 και ηττήθηκε ξανά στη ρεβάνς του 2022. Ακολούθησε ακόμη μία απόπειρα να κλειστεί το Φιούρι – Τζόσουα στα τέλη του 2022, όμως και εκείνες οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν.

Η είσοδος του Τούρκι Αλ - Σεΐχ στο προσκήνιο και η ολοένα μεγαλύτερη οικονομική επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στην παγκόσμια πυγμαχία άνοιξαν τελικά έναν νέο δρόμο. Αυτή τη φορά, το πολυαναμενόμενο ραντεβού έκλεισε. Τα συμβόλαια υπογράφηκαν και ένας αγώνας που για χρόνια υπήρχε περισσότερο ως υπόσχεση παρά ως πραγματικότητα έχει πλέον ημερομηνία και τόπο: 11 Δεκεμβρίου, Κάρντιφ. Φιούρι εναντίον Τζόσουα.