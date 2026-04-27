Ζαμπίδης: «Έχω φάει bullying στο ρινγκ, έλεγαν ''Με αυτό το παιδάκι θα παίξει ο δικός μου;''»

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης αποκάλυψε σε τηλεοπτική εκπομπή πως παλαιότερα είχε δεχθεί bullying στο ρινγκ.

Συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ παραχώρησε ο Μιχάλης Ζαμπίδης, στο πλαίσιο και του μεγάλου αγώνα που πρόκειται να δώσει με τον Φλόιντ Μέιγουεδερ, στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ.

Ο ''Iron Mike'' αναφέρθηκε στο παρελθόν και το παρόν του, όμως την παράσταση έκλεψαν οι ατάκες αναφορικά με το bullying που είχε υποστεί από αντιπάλους του κατά τη διάρκεια αγώνων, λόγω του ύψους του. Ωστόσο, με τις δυνατότητές του και φυσικά την τεράστια επιτυχία του, ο Έλληνας πρωταθλητής άλλαξε τη γνώμη του κόσμου για την... εμφάνισή του.

«Είχα φάει bullying στο επαγγελματικό κομμάτι, το αγωνιστικό. Με έβλεπαν μικρούλη, ήταν δύο κεφάλια πιο πάνω όλοι στα κιλά μου και έλεγαν κάποιοι ''Με αυτό το παιδάκι θα παίξει ο δικός μου;'' Αλλά αυτό ήταν το μυστικό μου μέχρι να με μάθουνε, γιατί έτσι δεν προετοιμαζόντουσαν καλά, έλεγαν ότι θα έχουν εύκολή δουλειά. Όταν πήγα στην άλλη πλευρά του κόσμου στην Αυστραλία για να παίξω με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Μπάρις Νέζιφ, όλοι έλεγαν ότι θα με ρίξει στον πρώτο ή δεύτερο γύρο και όταν με είδε η ομάδα του ρώτησε ''Αυτός είναι ο Ζαμπίδης; Αυτό το παιδάκι φέρατε;'' Όλα αυτά μπροστά μου. Και μου λέει τότε ο άνθρωπος που με είχε πάει εκεί να χαμογελάω και να κοιτάω κάτω, γιατί είχα ήδη αγώνες στην πλάτη μου και μετά από ότι φάνηκε ήμουν σοβαρό πρόβλημα και έτσι στο 12 γύρο τον έβγαλα νοκ-άουτ».