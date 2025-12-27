Μέσα από το Instagram, ο Μιχάλης Ζαμπίδης έκανε γνωστό ότι επιστρέφει στους αγώνες μετά από δέκα χρόνια απουσίας.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει και το ανακοίνωσε μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, ο Iron Mike έγραψε «ο θρύλος ξυπνά», ενημερώνοντας τους χιλιάδες φαν του ότι επιστρέφει ξανά στο ρινγκ μετά από δέκα χρόνια.

Ο 45χρονος θρύλος του ελληνικού kickboxing και ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκέστηκε στη λεζάντα του βίντεο με μία μόνο λέξη, «Comeback», ενώ στο τέλος πρόσθεσε ένα μυστηριώδες «…μείνετε συντονισμένοι…».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση έχει προκαλέσει ήδη σεισμό στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα. Οι λεπτομέρειες για το πού και πότε θα δούμε τον Ζαμπίδη να αγωνίζεται ξανά αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι ο Iron Mike είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στο kickboxing το 2015 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Στιβ Μόξον από την Αυστραλία, με το κοινό να τον αποθεώνει. Αργότερα, το 2019, δοκίμασε τη δύναμή του στην πυγμαχία στη Γερμανία, με ακόμα μια νίκη να προστίθεται στο βιογραφικό του.

Η ανάρτηση: