Μπαπέ: «Δεν μπορώ να φανταστώ Μουντιάλ χωρίς τον Νεϊμάρ»

Όπως αρκετοί σταρ, έτσι και ο Μπαπέ πήρε θέση όσον αφορά την απουσία του Νεϊμάρ από το Παγκοσμίο Κύπελλο. Τονίζοντας πως θα έπρεπε να βρίσκεται στη Σελεσάο.

Ο Μπαπέ δυσκολεύεται να πιστέψει πως απών από Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι ο Νεϊμάρ, καθώς ο Γάλλος σταρ κλήθηκε να σχολιάσει την απουσία του 33χρονου Βραζιλιάνου απο την Σελεσάο.

Λίγο πριν το φιλικό ματς ανάμεσα στους Τρικολόρ και τη Βραζιλία του Αντσελότι μίλησε ο φορ της Ρεάλ. Πιο συγκεκριμένα με αφορμή αυτό ο Μπαπέ χωρίς περιστροφές έκανε σαφές τι πιστεύει για την απουσία του πρώην συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Αναλυτικότερα όταν ρωτήθηκε από το Globoesporte αν αυτή η εθνική ομάδα της Βραζιλίας ανήκει στον Βινίσιους ή αν εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από τον Νεϊμάρ απάντησε; «Νομίζω ότι μπορεί να ανήκει και στους δύο. Ο Βίνι πρέπει τώρα να κάνει ένα ακόμα βήμα με την εθνική ομάδα, αλλά ο Νεϊμάρ είναι ο Νεϊμάρ. Είναι ένας φανταστικός παίκτης. Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA είναι ο διαγωνισμός των αστέρων. Όλοι οι αστέρες είναι εκεί, και για μένα ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς τον Νεϊμάρ. Αλλά τελικά, δεν μπορώ να πάω κόντρα στον πρώην προπονητή μου, τον Κάρλο Αντσελότι. Πρέπει να σεβαστώ την απόφασή του».

Στη συνέχεια ο Μπαπέ τόνισε ότι πιστεύει ότι ο Βραζιλιάνος σταρ θα είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026: «Για μένα, ο Νεϊμάρ είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά. Έχω παίξει μαζί του, έμαθα πολλά από αυτόν. Πρέπει να δούμε πώς θα είναι, αλλά τον ξέρω, θα είναι έτοιμος, θα είναι εκεί».