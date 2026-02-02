Περούκα ξεκόλλησε από μποξέρ κατά την διάρκεια αγώνα: Το μοιραίο λάθος που τον άφησε καραφλό

Η απίθανη εξήγηση του Jarrell Miller για το λόγο που αναγκάστηκε να φορέσει περούκα στον αγώνα με τον Kingsley Ibeh.

Μια από τις πιο αλλόκοτες και ταυτόχρονα viral στιγμές της χρονιάς στην πυγμαχία γράφτηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Madison Square Garden. Όχι λόγω ενός νοκ άουτ ή μιας αμφιλεγόμενης απόφασης, αλλά εξαιτίας… μιας περούκας που ξεκόλλησε στη μέση του αγώνα και κατέληξε στις εξέδρες.

Ο Jarrell Miller βρισκόταν αντιμετώπιζε τον Kingsley Ibeh, όταν στον δεύτερο γύρο ένα καθαρό δεξί χτύπημα του αντιπάλου του είχε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα: το κομμάτι μαλλιών που φορούσε αποκολλήθηκε και άρχισε να κρέμεται, με αποτέλεσμα στις εξέδρες να γίνει ένας μικρός χαμός.

Η εικόνα ήταν τόσο σουρεαλιστική που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ουσιαστικά επισκίασε τον αγώνα. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο, οι κάμερες εστίασαν στο κεφάλι του Miller και το περιστατικό έγινε αμέσως viral στα social media.

The moment Jarrell Miller had his hair punched off in the middle of his fight 🤯🤣



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB 🥊 pic.twitter.com/yTPqHVrVJg February 1, 2026

Όταν επέστρεψε στη γωνία του και συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, ο Miller αποφάσισε να το αντιμετωπίσει με τον δικό του τρόπο. Μπαίνοντας στον τρίτο γύρο, γύρισε προς τις εξέδρες, άρπαξε την περούκα, την έβγαλε επιδεικτικά και την πέταξε στο κοινό, γελώντας και βγάζοντας τη γλώσσα. Η κίνηση αυτή απογείωσε την αντίδραση των φιλάθλων, μετατρέποντας μια άβολη στιγμή σε καθαρό θέαμα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η περούκα προσγειώθηκε λίγα μέτρα μπροστά από τον πρωταθλητή βαρέων βαρών Fabio Wardley, ενώ η πυγμάχος Skye Nicolson την σήκωσε και πόζαρε χαμογελαστή με αυτή.

Μετά τον αγώνα, ο Miller έδωσε την εξήγησή του για το πως αναγκάστηκε να φορέσει περούκα. Όπως αποκάλυψε, δύο ημέρες πριν από το ματς χρησιμοποίησε κατά λάθος ένα προϊόν της μητέρας του, πιστεύοντας ότι ήταν σαμπουάν. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για κρέμα αποτρίχωσης.

«Λούστηκα και ήταν σαν αμμωνία ή χλωρίνη. Κυριολεκτικά έχασα τα μαλλιά μου μέσα σε δύο μέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ζήτησε εσπευσμένα από τον μάνατζέρ του μια περούκα για να καλύψει το πρόβλημα. «Είμαι τύπος που γελάει με τον εαυτό του», είπε.

"He slapped that s*** off."



Jarrell Miller reacts to losing his hair during his win over Kingsley Ibeh 🤣



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB 🥊 pic.twitter.com/yM7Ix8zOQK February 1, 2026

Παρά το επεισόδιο, ο Miller κατάφερε να πάρει τη νίκη με split decision, επιστρέφοντας στο ρινγκ μετά από μια δύσκολη περίοδο στην καριέρα του. Ωστόσο, όσο κι αν η νίκη μετράει στα χαρτιά, το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτός ο αγώνας θα μείνει αξέχαστος για μία περούκα που έχασε την θέση της.