Το αδιανόητο deal για τον αγώνα Anthony Joshua-Jake Paul που θα μεταδοθεί από το Netflix

Το ποσό που θα πάρει το DAZN προκειμένου να αφήσει ελεύθερο τον Joshua στον αγώνα με τον Paul που θα τον δείξει το Netflix.

Η είδηση-βόμβα που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ανατρέπει τα δεδομένα στον χώρο της πυγμαχίας. Ο Anthony Joshua, πρώην δις παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, θα αντιμετωπίσει τον Jake Paul στις 19 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί αποκλειστικά από το Netflix. Και πίσω από αυτή τη συμφωνία, η DAZN φαίνεται πως εξασφαλίζει κέρδη που ξεπερνούν τα £10 εκατομμύρια.

Πώς φτάσαμε ως εδώ

Ο Joshua υπέγραψε το 2022 πολυετή συμφωνία με τη DAZN, ύψους περίπου £100 εκατ. για πέντε χρόνια, αποκτώντας παράλληλα ρόλο μετόχου, συμβούλου και brand ambassador της πλατφόρμας. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να «παγώσουν» προσωρινά την αποκλειστικότητα ώστε ο Βρετανός να δώσει τον εντυπωσιακό αυτό αγώνα στο Netflix.

Η DAZN δεν αποκάλυψε επίσημα το ποσό που λαμβάνει, όμως σύμφωνα με την Daily Mail, η αποζημίωση για την απελευθέρωση του Joshua ξεπερνά τα £10 εκατ, ένα ποσό που θεωρείται μεγαλύτερο από τις υψηλότερες αμοιβές πολλών παγκόσμιων πρωταθλητών μέσα στην καριέρα τους.

Το deal που αλλάζει το παιχνίδι

Για τη DAZN, η κίνηση θεωρείται στρατηγική. Παρότι χάνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της για έναν αγώνα, επενδύει στην ενίσχυση του παγκόσμιου προφίλ του Joshua μέσω της τεράστιας απήχησης του Netflix. Όταν ο 36χρονος βρεθεί ξανά στο ρινγκ της πλατφόρμας το 2026, η προβολή του σε εκατομμύρια νέους θεατές αναμένεται να έχει υπεραξία.

Ο ίδιος ο Joshua, με ανάρτησή του στο X, ευχαρίστησε δημόσια τη DAZN, γράφοντας: «Ένα μεγάλο μπράβο στο DAZN που μου επέτρεψε να πάρω αυτή την ευκαιρία. Θα επιστρέψω στην πλατφόρμα τους το 2026».

Shoutout @DAZNboxing for letting me take this opportunity.



I’ll be back on their platform in 2026 🫡 https://t.co/6QNvQYbvlM — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) November 17, 2025

Οικονομικός κολοσσός το Joshua–Paul

Ο αγώνας της 19ης Δεκεμβρίου δεν είναι απλώς ένα αθλητικό event, αλλά μία οικονομική υπερπαραγωγή. Το έπαθλο των £140 εκατ. θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ Joshua και Paul, ένα πρωτοφανές ποσό για cross-over fight.

Η αναμέτρηση θα είναι 8 γύρων των 3 λεπτών, με γάντια 10oz. Το βάρος έχει οριστεί στα περίπου 111 κιλά, κάτι που απαιτεί προσαρμογές και από τους δύο πυγμάχους: ο Joshua έχει εμφανιστεί πάνω από 113 κιλά στους τελευταίους αγώνες του, ενώ ο Paul συνήθως κινείται γύρω στα 91 κιλά.