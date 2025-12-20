Jake vs Joshua: Η εμπειρία «μίλησε» στον έκτο γύρο!
Η βραδιά της Παρασκευής στο Kaseya Center του Μαϊάμι είχε όλο το δράμα που περίμενε ο κόσμος της πυγμαχίας. Ο Anthony Joshua και ο Jake Paul συναντήθηκαν στο ρινγκ για τον πολυαναμενόμενο αγώνα βαρέων βαρών που μεταδόθηκε μέσω Netflix και όσα ακολούθησαν δεν άφησαν κανέναν αδιάφορο.
Ο Joshua είχε υποσχεθεί πώς θα πάρει την... ψυχή του Πολ κι έτσι κι έκανε. Από την αρχή, ο Joshua έδειξε τις προθέσεις του, καθώς με ένα έντονο δεξί χτύπημα πέτυχε άμεσα τον Paul , δίνοντάς του να καταλάβει ότι η νύχτα θα ήταν δύσκολη. Ο YouTuber που έγινε επαγγελματίας πυγμάχος προσπάθησε να παίξει έξυπνα, κινούμενος πλάγια, αποφεύγοντας τα περισσότερα από τα χτυπήματα του Βρετανού, όμως ο αντίπαλος ήταν επίμονος. Εξάλλου μιλάμε για έναν παγκόσμιο πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη.
Δείτε ΕπίσηςΤο αδιανόητο deal για τον αγώνα Anthony Joshua-Jake Paul που θα μεταδοθεί από το Netflix
Jake Paul lands a strong jab in the 3rd 👀 pic.twitter.com/48utDY7ieE— Uncrowned (@uncrownedcombat) December 20, 2025
Το highlight ήρθε στον έκτο γύρο (και τελευταίο από τους 8) με μια συνδυαστική επίθεση του Joshua, που αποτελείωσε κάθε ελπίδα που μπορεί να έτρεφε ο Paul. Η αντίστροφη μέτρηση δεν είχε κανένα νόημα. Ο αγώνας τελείωσε εκεί. Ο Paul , με σπασμένο κάτω χείλος και φαινομενικά σπασμένη γνάθο, χαμογέλασε, έβγαλε αίμα και αποδέχτηκε την ήττα.
THE REF HAS SEEN ENOUGH!!!— Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025
ANTHONY JOSHUA GETS THE KO AGAINST JAKE PAUL IN ROUND 6! #JakeJoshua pic.twitter.com/m5Y2VJ8to3
Το αξιοθαύμαστο είναι πως ο Joshua παραδέχθηκε μετά το φινάλε πως δεν ήταν ικανοποιημένος από την παρουσία του, ενώ ο νεαρός άντεξε περισσότερο από ό,τι περίμεναν πολλοί, κερδίζοντας τον θαυμασμό για το θράσος του και την ανταγωνιστικότητά του.
Μετά τον αγώνα, ο νικητής έστρεψε την προσοχή του στον μεγάλο του αντίπαλο Τάισον Φιούρι, καλώντας τον να αφήσει τα social media και να φορέσει γάντια, ενώ ο Paul μίλησε για αποθεραπεία μετά την σπασμένη γνάθο και επιστροφή με στόχο τον τίτλο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.