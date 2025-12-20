Ο Anthony Joshua έδειξε ποιος έχει την εμπειρία και τη δύναμη στο ρινγκ, στ'έλνοντας νοκ άουτ τον Jake Paul στη μεταξύ τους... μάχη.

Η βραδιά της Παρασκευής στο Kaseya Center του Μαϊάμι είχε όλο το δράμα που περίμενε ο κόσμος της πυγμαχίας. Ο Anthony Joshua και ο Jake Paul συναντήθηκαν στο ρινγκ για τον πολυαναμενόμενο αγώνα βαρέων βαρών που μεταδόθηκε μέσω Netflix και όσα ακολούθησαν δεν άφησαν κανέναν αδιάφορο.

Ο Joshua είχε υποσχεθεί πώς θα πάρει την... ψυχή του Πολ κι έτσι κι έκανε. Από την αρχή, ο Joshua έδειξε τις προθέσεις του, καθώς με ένα έντονο δεξί χτύπημα πέτυχε άμεσα τον Paul , δίνοντάς του να καταλάβει ότι η νύχτα θα ήταν δύσκολη. Ο YouTuber που έγινε επαγγελματίας πυγμάχος προσπάθησε να παίξει έξυπνα, κινούμενος πλάγια, αποφεύγοντας τα περισσότερα από τα χτυπήματα του Βρετανού, όμως ο αντίπαλος ήταν επίμονος. Εξάλλου μιλάμε για έναν παγκόσμιο πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη.

Jake Paul lands a strong jab in the 3rd

Το highlight ήρθε στον έκτο γύρο (και τελευταίο από τους 8) με μια συνδυαστική επίθεση του Joshua, που αποτελείωσε κάθε ελπίδα που μπορεί να έτρεφε ο Paul. Η αντίστροφη μέτρηση δεν είχε κανένα νόημα. Ο αγώνας τελείωσε εκεί. Ο Paul , με σπασμένο κάτω χείλος και φαινομενικά σπασμένη γνάθο, χαμογέλασε, έβγαλε αίμα και αποδέχτηκε την ήττα.

THE REF HAS SEEN ENOUGH!!!



ANTHONY JOSHUA GETS THE KO AGAINST JAKE PAUL IN ROUND 6! #JakeJoshua pic.twitter.com/m5Y2VJ8to3 — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

Το αξιοθαύμαστο είναι πως ο Joshua παραδέχθηκε μετά το φινάλε πως δεν ήταν ικανοποιημένος από την παρουσία του, ενώ ο νεαρός άντεξε περισσότερο από ό,τι περίμεναν πολλοί, κερδίζοντας τον θαυμασμό για το θράσος του και την ανταγωνιστικότητά του.

Μετά τον αγώνα, ο νικητής έστρεψε την προσοχή του στον μεγάλο του αντίπαλο Τάισον Φιούρι, καλώντας τον να αφήσει τα social media και να φορέσει γάντια, ενώ ο Paul μίλησε για αποθεραπεία μετά την σπασμένη γνάθο και επιστροφή με στόχο τον τίτλο.