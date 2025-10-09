O Γιάννης Πουμπουρίδης έφθασε μέχρι την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 85κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας U19 στην Οστράβα.

Σπουδαία επιτυχία για την ελληνική πυγμαχία, με τον Γιάννη Πουμπουρίδη να γίνεται πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία των 85κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας U19 στην Οστράβα.

Ο Έλληνας πυγμάχος με εμφάνιση που συνδύασε τεχνική αρτιότητα, ψυχολογική υπεροχή και αποφασιστικότητα, νίκησε στον τελικό τον Πολωνό, Μπόγκνταν Μπάγιερτ κι ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο Πουμπουρίδης με άψογο ρυθμό, έξυπνη τακτική και χτυπήματα επέβαλε το παιχνίδι του απέναντι στον Πολωνό πυγμάχο και δεν άφησε την παραμικρή αμφιβολία για το ποιος είναι ο καλύτερος.

Η εμφάνισή του στην Οστράβα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική πυγμαχία, καθώς απέδειξε ότι η χώρα μας διαθέτει αθλητές ικανούς να πρωταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο.



Δείτε τον τελικό του Πουμπουρίδη στο 2:29.00 και την απονομή στο 2:54.00