Το 6/6 του Παναθηναϊκού σε απόδοση 21.00!

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Παρί με 104-99 και πλέον βλέπει το πλεονέκτημα έδρας στα play offs της Euroleague να γίνεται δύσκολη υπόθεση.

Οι «πράσινοι» έχουν βέβαια την ποιότητα να ανατρέψουν την κατάσταση και το σύνθημα για την αντεπίθεση το έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ζήτησε δημόσια το 6/6 στα επόμενα ματς της Euroleague και μένει να δούμε αν το σύνολο του Αταμάν θα το πετύχει.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει βέβαια είναι αυτό της ερχόμενης αγωνιστικής στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό (06/03). Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν βρεθεί στη 10η θέση της βαθμολογίας και η ανάγκη για νίκη είναι επιτακτική.

Οι συνθήκες πλέον δεν είναι ιδανικές καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω και ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα. Μετά το ντέρμπι στο ΣΕΦ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις και έπειτα οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν κατά σειρά τις Ντουμπάι (εκτός), Μονακό (εντός), Χάποελ Τελ Αβίβ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Βαλένθια (εκτός) και Αναντολού Εφές (εντός).

Αν εξαιρέσουμε την ομάδα της Τουρκίας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε νίκες σε όλα τα άλλα παιχνίδια. Η Novibet προσφέρει αυτό το 6/6 σε απόδοση 21.00!

Η σεζόν βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, η προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδωσε έναν άλλον αέρα στην ομάδα αλλά άπαντες στον Παναθηναϊκό ανυπομονούν για μία μεγάλη επιστροφή.

Ο Ματίας Λεσόρ είναι πολύ κοντά στο να μπει και πάλι σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς και να προσφέρει αυτό που λείπει από την ομάδα στη θέση «5».

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Γάλλος σέντερ ήταν έτοιμος ακόμη και για το παιχνίδι με την Παρί, όπου όμως εξέτισε την τιμωρία του για τα όσα έγιναν στο Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ.

Άλλωστε από τον Παναθηναϊκό αποτελεί παρελθόν ο Ομέρ Γιουρτσέβεν και αυτό ίσως είναι ένα δείγμα και για την κατάσταση του Λεσόρ.

Με τον Γάλλο ή όχι στο ρόστερ του πάντως, το «τριφύλλι» θέλει να τρέξει ένα νικηφόρο σερί που θα τον φέρει σαφώς ψηλότερα στη βαθμολογία!

