ΑΕΚ για τον κόσμο της στο Πανθεσσαλικό: «Με φωνή και περηφάνια»
Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague μένοντας στο 2-2, μη μπορώντας έτσι να ευχαριστήσει τους 20 και πλέον χιλιάδες οπαδούς της, που κατέκλυσαν το γήπεδο.
Η «Ένωση» ένιωσε την ανάγκη να δείξει την ευγνωμοσύνη της προς τον κόσμο της που έκανε τόσα χιλιόμετρα ακόμη μια φορά για να βρεθεί στο πλάι της και μάλιστα αυτή τη φορά με μία ανεπανάληπτη μαζικότητα.
Έκανε, λοιπόν, μία ανάρτηση μ' ένα βίντεο από τη χθεσινή παράσταση που έδωσαν στο «Πανθεσσαλικό» γράφοντας στη λεζάντα: «Με φωνή και περηφάνια»
Υπενθυμίζουμε πως εκείνοι δεν ξενέρωσαν μετά την απρόσμενη αυτή γκέλα και φώναξαν στους παίκτες της ομάδας τους ενώ αποχωρούσαν: «Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές».
🟡⚫ «Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές» από τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι δεν πτοήθηκαν από το 2-2 με τον Βόλο#aekfc pic.twitter.com/hctFKO7C33— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 1, 2026
