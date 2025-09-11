Ο θρυλικός Μάικ Τάισον με μπλούζα του Παναθηναϊκού!

Ο πυγμάχος του Παναθηναϊκού, Γεράσιμος Τζαβάρας έδωσε μπλούζα του Παναθηναϊκού στον Μάικ Τάισον.

Ο Μάικ Τάισον με μπλούζα του Παναθηναϊκού γίνεται; Κι όμως γίνεται, όπως μπορείτε να δείτε και από την φωτογραφία που ανέβηκε στο επίσημο site του Ερασιτέχνη.

Ο «πράσινος» πρωταθλητής των 75 κιλών, Γεράσιμος Τζαβάρας ταξίδεψε στις ΗΠΑ όπου είχε την τιμή να συναντηθεί με τον θρυλικό πυγμάχο και να συνομιλήσει μαζί του.

Εκεί, του έδωσε μια μπλούζα του τμήματος πυγμαχίας των «πράσινων», την οποία ο Μάικ Τάισον φόρεσε με χαρά και πόζαρε με αυτή.

Το κείμενο που ανέβηκε στο pao1908.com

Μια σκηνή βγαλμένη από σενάριο της πιο …τρελής Παναθηναϊκής ταινίας έλαβε χώρα στις ΗΠΑ όπου ο Τάισον συναντήθηκε με τον μποξέρ του «τριφυλλιού» Γεράσιμο Τζαβάρα.

Ο «πράσινος» πρωταθλητής των 75 κιλών είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Τάισον στο πλαίσιο μιας κοινής τους συνύπαρξης, του εξήγησε λίγα λόγια για την ομάδα του τον Panathinaikos και έβγαλαν μια ιστορική φωτογραφία.