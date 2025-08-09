Τραγωδία στην πυγμαχία: Ο 28χρονος Shigetoshi Kotari πέθανε λόγω τραυματισμού σε αγώνα τίτλου (vid)

Ο Shigetoshi Kotari έχασε τις αισθήσεις του μετά τον αγώνα με τον Korakuen Hall και 6 μέρες αργότερα, υπέκυψε.

Θρήνος στον χώρο της πυγμαχίας με την είδηση του θανάτου του Shigetoshi Kotari, ο οποίος σε ηλικία μόλις 28 ετών, έχασε την ζωή του λόγω του σοβαρά τραυματισμού που αποκόμισε κατά την διάρκεια του αγώνα με τον Korakuen Hall.

Οι γιατροί για περίπου 6 μέρες έκαναν ότι μπορούσαν για να τον σώσουν, ωστόσο οι προσπάθειες δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα και η κατάσταση αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Ο μοιραίος αγώνας του Shigetoshi Kotari

Ο αγώνας του Shigetoshi Kotari με τον Korakuen Hall έγινε στις 2 Αυγούστου στο Τόκιο για τον τίτλο της OPBF Super Featherweight και έληξε χωρίς νικητή μετά από 12 γύρους.

Ο 28χρονος λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Κάτι που σημαίνει οτι χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση, όπως και έγινε.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού επιτελείου που είχε αναλάβει την περίπτωσή του, στις 8 Αυγούστου, ο Ιάπωνας πυγμάχος κατέληξε.

Αντίδραση και μέτρα ασφαλείας

Μετά το περιστατικό, η Ιαπωνική Επιτροπή Πυγμαχίας (Japan Boxing Commission) ανακοίνωσε τροποποίηση των κανονισμών: οι αγώνες τίτλου στο πλαίσιο της OPBF θα διαρκούν πλέον 10 γύρους αντί για 12, στοχεύοντας στη μείωση της επικινδυνότητας για τους αθλητές.

Με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό, γιατροί ανά τον κόσμο, ανέφεραν πως οι εγκεφαλικοί τραυματισμοί μπορεί να παραμένουν «αόρατοι» και να εξελίσσονται σοβαρά ακόμα και ώρες μετά τον αγώνα. Κάτι που κάνει επιτακτική την ανάγκη του προστατευτικού εξοπλισμού και της ενημέρωσης για τα πρώιμα σημεία εγκεφαλικής διάσεισης.

Ποιος ήταν ο Shigetoshi Kotari

Μέχρι τον μοιραίο αυτό αγώνα, ο Shigetoshi Kotari δεν είχε γνωρίσει ήττα, καθώς είχε 17 νίκες, εκ των οποίων οι 15 με νοκ άουτ και 1 ισοπαλία.

Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ιαπωνίας, έχοντας τον τίτλο OPBF Super Featherweight και στοχεύε να γίνει παγκοσμίως γνωστός.