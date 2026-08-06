Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σημερινής αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει τις καλές ευρωπαϊκές του εμφανίσεις και να επικρατήσει απέναντι στην Άντερλεχτ ώστε να πάρει την πρόκριση στα playoffs των προκριματικών για τη League Phase του Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στην Τούμπα τη βέλγικη ομάδα, αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί τόσο την έδρα του, όσο και την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, για να κάνει θέσει βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Σέντρα στις 20:30, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Open TV.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι, ωστόσο εντός αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά στην τελευταία προπόνηση της ομάδας.