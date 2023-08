Ο Τζέικ Πολ πήρε τον «πόλεμo» με τον θρύλο του ΜΜΑ, Νέιτ Ντίαζ, το βράδυ του Σαββάτου κάπως... κυριολεκτικά.

Ο Τζέικ Πολ εκκεντρικός Youtuber που έγινε μποξέρ έφτασε στο «American Airlines Center» στο Ντάλας καβάλα σε ένα... τανκ, συνεχίζοντας τη φήμη του ως ένας από τους μεγαλύτερους showmen στο άθλημα αυτές τις μέρες. Ο Τζέικ Πολ επιδεικνύει πάντοτε μεγάλη αυτοπεποίθηση και το ίδιο έκανε για αυτόν τον αγώνα μετά την πρώτη ήττα της καριέρας του απέναντι στον Τόμι Φιούρι τον Φεβρουάριο.Παρά την πολυετή εμπειρία του Ντίαζ στο παιχνίδι μάχης, ο πρώην σούπερ σταρ του UFC εξακολουθεί να μπαίνει σε αυτόν τον αγώνα ως αουτσάιντερ λόγω της έλλειψης εμπειρίας στην πυγμαχία. Εν τω μεταξύ, ο Πολ είναι φαβορί και έχει μεγάλο ρεκόρ καταστροφής μαχητών του MMA.

Δείτε το βίντεο με την εντυπωσιακή του είσοδο:

Jake Paul pulled up to his fight against Nate Diaz in a TANK 😳pic.twitter.com/dg0ZPVA77n