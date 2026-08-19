Ο Κριστιάν Μακούν ξεκαθάρισε στη Λέφσκι ότι δεν έχει σκοπό να φύγει από την ομάδα καθώς ο Άρης ήδη έχει στρέψει αλλού το ενδιαφέρον του για στόπερ.

Από τις βασικές επιλογές του Άρη για το κέντρο της άμυνας, το όνομα του Κριστιάν Μακούν υποχωρεί από τη λίστα του Άρη, αν δεν έχει διαγραφεί οριστικά και αμετάκλητα. Τις τελευταίες ημέρες γράφτηκαν πολλά για τις συζητήσεις των «κίτρινων» τόσο με τη Λέφσκι Σόφιας όσο και με τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από τη Βενεζουέλα ο οποίος έχει στα χέρια του προτάσεις από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες αλλά δεν δείχνει διατεθειμένος να αποχωρήσει από τη βουλγαρική ομάδα. Έτσι εξηγείται μάλιστα και το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της τελευταίας στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλγαρία, παραμονές του χθεσινού (18/8) αγώνα με την ΑΕΚ, ο Κριστιάν Μακούν ζήτησε συνάντηση με τους ανθρώπους της διοίκησης η οποία και πραγματοποιήθηκε πριν την τελευταία προπόνηση. Εκεί, όλοι υπέθεσαν ότι ο 26χρονος θα πιέσει για την άμεση αποχώρησή του από την ομάδα καθώς είναι γνωστό το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Η συμπεριφορά του Μακούν εξέπληξε τους πάντες καθώς – σύμφωνα με τα βουλγαρικά media – πήρε στα χέρια του κι έσκισε έγγραφο επίσημης προσφοράς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει καμία διάθεση αποχώρησης από τη Λέφσκι και κυρίως, ότι θέλει να παραμείνει στην ομάδα γι’ αυτό που χτίζεται (τουλάχιστον) από την περσινή σεζόν. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο παίκτης να επιστρέψει στη βασική 11αδα στον δεύτερο αγώνα με την ΑΕΚ στην Αθήνα!

Η όλη ιστορία, αναμφίβολα, ξεκαθάρισε οριστικά και αμετάκλητα το ζήτημα του στόπερ από τη Βενεζουέλα σε ότι αφορά τις σκέψεις του Άρη. Οι «κίτρινοι» έχουν πάψει να ασχολούνται με τον Μακούν εδώ και τουλάχιστον δύο ημέρες καθώς αντιλήφθηκαν τον τρόπο σκέψης του ποδοσφαιριστή. Ήδη έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, μία εξ’ αυτών μάλιστα επέστρεψε στην… καθημερινότητα και βαστά από τον περασμένο Ιούνιο. Ξέρουν βέβαια ότι δεν έχουν σύμμαχο τον χρόνο καθώς στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος θα παραταχθούν με (δεύτερο) υπηρεσιακό στόπερ, τον Φρέντρικ Γένσεν.