Τεόφιμο Λόπες: Πάντα υποτιμούσε τον Καμπόσο, δεν του έδωσε το χέρι και δεν παραδέχεται την ήττα του! (vid)

Ο Τζορτζ Καμπόσος είναι ο μεγάλος θριαμβευτής απέναντι στον Τεόφιμο Λόπες, ο οποίος πάντα υποτιμούσε τον Ελληνοαυστραλό πυγμάχο ενώ και μετά τη μάχη δεν παραδέχτηκε την ήττα του!

Ο Τεόφιμο Λόπες υποτίμησε χαρακτηριστικά τον Τζορτζ Καμπόσο πριν από το ματς τους και την ήττα του.

Είπε πολλά.

«Ο Καμπόσος δεν μπορεί να διαχειριστεί τη δύναμή μου».

«Ο Καμπόσος δεν έχει παλέψει με κανέναν του επιπέδου μου».

«Ο Καμπόσος θα βγει νοκ άουτ από τον πρώτο γύρο».

Όλα αυτά τα έλεγε ο πρώην - πλέον - παγκόσμιος πρωταθλητής, πριν ανέβει στο ρινγκ. Εκεί, ο Ελλνοαυστραλός πυγμάχος τον διέλυσε και του πήρε τέσσερις ζώνες.

Πάντως και μετά την ήττα του, ο Λόπες δεν παραδέχτηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου του δηλώνοντας «ενώ νίκησα σ' αυτήν τη μάχη». Φυσικά, ο Καμπόσος ακούγοντάς τον κουνούσε ειρωνικά το κεφάλι του.

“George Kambosos can’t handle my power” “George Kambosos is getting knocked out in the first round” “George Kambosos hasn’t fought anyone on my level” Teofimo Lopez spoke alot of shit but looked like he was ready to quit early on pic.twitter.com/4pcKfTB7T8

Πάντως, ο Λόπες, ευχαρίστησε τους πάντα μέσω των social media και δηλώνει έτοιμος για τη νέα του μάχη το 2022.

Thank you all for the love and support tonight. I’m grateful for you all and I know God has his plans set for me. They can punch me high, kick me low. It’s going to take more than that to break my soul! God bless everyone and Happy Holidays. See you all back in the ring in 2022🤍 pic.twitter.com/Oe5CtG7K3x