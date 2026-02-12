Ο Αρμπελόα είχε ένα εξαιρετικά δύσκολο ξεκίνημα, καθώς είχε να διαχειριστεί από την πρώτη μέρα αρκετά... παράπονα παικτών.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα κλείνει σχεδόν ένα μήνα στο τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κλήθηκε να διαχειριστεί μια τεταμένη κατάσταση, μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν είχε εύκολο ξεκίνημα, καθώς έπρεπε σε σύντομο χρονικά διάστημα να μαζέψει τα σπασμένα και να επαναφέρει την ηρεμία στην ομάδα. Όπως αποκαλύπτει η «Marca», σε αυτό το δύσκολο ξεκίνημα είχε την αυστηρή επιτήρηση όχι μόνο του συλλόγου, αλλά των media και των οπαδών.

Ο 43χρονος τεχνικός κατάφερε να δέσει ξανά την ομάδα και να κάνει μια καλή αρχή, αν και από τις πρώτες μέρες στον νέο του ρόλο, είχε ήδη παίκτες που συνεχώς του διαμαρτύρονταν. Παρόλα αυτά, ο κόουτς των Μπλάνκος άρχισε σιγά σιγά να συσπειρώνει τους παίκτες κερδίζοντας ξανά την εμπιστοσύνη τους, ενώ αποκατέστησε τη σχέση ανάμεσα στα αποδυτήρια και στο τεχνικό επιτελείο.

Παράλληλα έλυσε ορισμένα προβλήματα, που είχαν οι ποδοσφαιριστές με τον Άλόνσο, όπως η υπερβολική έμφαση στην τακτική ανάλυση. Από την πλευρά της, η διοίκηση έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του νέου προπονητή και είναι ικανοποιημένη από τον τρόπο που διαχειρίστηκε μέχρι στιγμής αυτή τη δύσκολη κατάσταση.