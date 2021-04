Η Βόρεια Μακεδονία θριάμβευσε κόντρα στο σύνολο του Γιόακιμ Λεβ, με τον Βέρνερ να χάνει τεράστια ευκαιρία, όταν αντί απλά να χαιδέψει τη μπάλα για να την στείλει στα δίχτυα, μπεδεύτηκε και απέτυχε να σκοράρει.

Ο Βίσαρ Μούσλιου που παρατηρούσε τη φάση αφού δεν προλάβαινε να συμμετέχει σε αυτή, έπιασε αμέσως το κεφάλι του συγκλονισμένος από την τύχη που είχε η ομάδα του!

Even Visar Musliu of North Macedonia is holding his hands on his head for that miss https://t.co/WfvGexplhq

— H.M (@hussein_Khalif) March 31, 2021