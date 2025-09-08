Το καλοκαίρι του 2025 εξελίσσεται σε μια από τις πιο ένδοξες περιόδους για την ελληνική υδατοσφαίριση, με τις εθνικές μας ομάδες να κατακτούν 6 μετάλλια σε 8 διεθνείς διοργανώσεις...

Το ημερολόγιο δείχνει καλοκαίρι του 2025 και η ελληνική υδατοσφαίριση βιώνει μία από τις πιο θριαμβευτικές περιόδους στην ιστορία της. Με 6 μετάλλια σε 8 διεθνείς διοργανώσεις, οι Εθνικές ομάδες αποδεικνύουν έμπρακτα πως το μέλλον του αθλήματος δεν είναι απλά ελπιδοφόρο, αλλά είναι ήδη εδώ.

Με το χρυσό των γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και το ιστορικό «διπλό» βάθρο στη Σιγκαπούρη, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι όχι μόνο ανήκει στην παγκόσμια ελίτ, αλλά διαθέτει και λαμπρό μέλλον στον υγρό στίβο και ειδικά στο πόλο.

Το χρυσό των γυναικών στη Σιγκαπούρη έγραψε ιστορία

Αναμφίβολα, το απόλυτο highlight της χρονιάς ανήκει στην Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, η οποία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη. Σε μια εντυπωσιακή πορεία, το σύνολο του Χάρη Παυλίδη απέκλεισε την υπερδύναμη των ΗΠΑ στα ημιτελικά (14-10) και νίκησε την Ουγγαρία στον τελικό (12-9), κατακτώντας για δεύτερη φορά το χρυσό μετάλλιο στην εν λόγω διοργάνωση.

Παράλληλα, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ολοκλήρωνε τη δική της πορεία με το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας της Σερβίας με 16-7 στον μικρό τελικό. Τα δύο αυτά επιτεύγματα αποτέλεσαν κάτι μοναδικό για την ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία οι δύο εθνικές ομάδες ανέβηκαν ταυτόχρονα στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η νέα γενιά εντυπωσιάζει

Εννοείται πως οι μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες δεν πήγαν πίσω! Η Εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, ενώ η ομάδα νεανίδων ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Ισπανία στον τελικό (10-9) και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Μάλτα.

Η Εθνική ομάδα πόλο κορασίδων βρέθηκε επίσης στο βάθρο, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη. Παρά την ήττα στον τελικό από την Ισπανία (19-14), η πορεία της ομάδας περιείχε μεγάλες νίκες απέναντι σε Ουγγαρία και Ιταλία, αποδεικνύοντας την ποιότητα της νέας γενιάς.

Στους άνδρες, η Εθνική ομάδα πόλο εφήβων κατέκτησε το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Οραντέα, επικρατώντας της Ιταλίας στον μικρό τελικό με 12-11. Η αντίστοιχη ομάδα των παίδων κατέλαβε την 5η θέση στην Ευρώπη, ενώ οι νέοι άνδρες κατετάγησαν 7οι στον κόσμο, σε ένα τουρνουά υψηλού ανταγωνισμού στο Ζάγκρεμπ.

Όλα αυτά πέρα από εντυπωσιακά, ελέω του πλήθους των μεταλλίων, κάνουν ξεκάθαρο το βάθος του ελληνικού ταλέντου σε όλες τις ηλικίες σε άνδρες και γυναίκες. Ο προγραμματισμός, η επένδυση στην ανάπτυξη και η σοβαρή δουλειά των ομοσπονδιακών προπονητών αποδίδουν καρπούς.

Το 2025 δεν είναι απλώς μια χρονιά επιτυχιών. Είναι η επιβεβαίωση ότι η ελληνική υδατοσφαίριση έχει παρόν, αλλά κυρίως έχει μέλλον. Και αυτό το μέλλον είναι γεμάτο υποσχέσεις για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις.