Ισπανία - Ελλάδα 10-9: Την πρόδωσε η τρίτη περίοδος και αργυρό μετάλλιο για την Εθνική
Προσπάθησε, ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά η Ισπανία πραγματοποίησε μία μεγάλη ανατροπή για ν' αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πρωτάθλημα Κ18. Η Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων ηττήθηκε με 10-9 από την Ισπανία και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο πήρε δύο γκολ διαφορά με γκολ των Καραγιάννη και Μπιτσάκου (0-2). Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε από τις νεαρές αθλήτριες της Εθνικής έως το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (2-4).
Στη συνέχεια, οι Ισπανίδες ανέβασαν ρυθμό στην επίθεση, ωστόσο η «γαλανόλευκη» διατηρούσε το προβάδισμα των δύο τερμάτων (3-5). Ενάμισι λεπτό πριν το τέλος του δεύτερου οκτάλεπτου η Λαρόσα μείωσε στο ελάχιστο για την χώρα της, διαμορφώνοντας το σκορ ημιχρόνου (4-5).
Στο τρίτο οκτάλεπτο η Εθνική με την Καραγιάννη ανέκτησε το +2 (4-6), ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη. Με σερί 4-0 οι Ισπανίδες ανέτρεψαν το σκορ, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με δύο γκολ διαφορά (8-6).
Η... απάντηση του συνόλου του Γιώργου Ντόσκα ήταν άμεση, με τις Δρακωτού και Μπιτσάκου να ισοφαρίζουν σε 8-8. Οι δύο ομάδες πήγαν έως τα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα γκολ - γκολ, με την Κρασσά να χάνει πέναλτι για να πάρει προβάδισμα η Εθνική Ελλάδας. Ένα λεπτό και 53 δευτερόλεπτα για το τέλος η Ζιρόνες βρήκες δίχτυα με δυνατό σουτ και διαμόρφωσε το 10-9, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του ματς.
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-1, 4-1, 2-3
ΙΣΠΑΝΙΑ: Αντολίν Μουνιόθ, Αντον 1, Μάνσο, Γκονζάλες 1, Ασένθιο 1, Λαρόσα 1, Ζιρόνες 1, Ροντρίγκεζ 1, Φερνάντεζ , Μαρτίνεθ 1, Λόπεζ 1, Μπαένα, Ναβάρο 1
ΕΛΛΑΔΑ: Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Ελμισιάν, Μπίκου, Δρακωτού 1, Μαρίνου, Κλαψιανού, Κρασσά, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.