Η Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στον τελικό κόντρα στην Ισπανία και με σκορ 10-9 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη.

Προσπάθησε, ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά η Ισπανία πραγματοποίησε μία μεγάλη ανατροπή για ν' αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πρωτάθλημα Κ18. Η Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων ηττήθηκε με 10-9 από την Ισπανία και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο πήρε δύο γκολ διαφορά με γκολ των Καραγιάννη και Μπιτσάκου (0-2). Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε από τις νεαρές αθλήτριες της Εθνικής έως το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (2-4).

Στη συνέχεια, οι Ισπανίδες ανέβασαν ρυθμό στην επίθεση, ωστόσο η «γαλανόλευκη» διατηρούσε το προβάδισμα των δύο τερμάτων (3-5). Ενάμισι λεπτό πριν το τέλος του δεύτερου οκτάλεπτου η Λαρόσα μείωσε στο ελάχιστο για την χώρα της, διαμορφώνοντας το σκορ ημιχρόνου (4-5).

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Εθνική με την Καραγιάννη ανέκτησε το +2 (4-6), ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη. Με σερί 4-0 οι Ισπανίδες ανέτρεψαν το σκορ, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με δύο γκολ διαφορά (8-6).

Η... απάντηση του συνόλου του Γιώργου Ντόσκα ήταν άμεση, με τις Δρακωτού και Μπιτσάκου να ισοφαρίζουν σε 8-8. Οι δύο ομάδες πήγαν έως τα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα γκολ - γκολ, με την Κρασσά να χάνει πέναλτι για να πάρει προβάδισμα η Εθνική Ελλάδας. Ένα λεπτό και 53 δευτερόλεπτα για το τέλος η Ζιρόνες βρήκες δίχτυα με δυνατό σουτ και διαμόρφωσε το 10-9, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του ματς.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-1, 4-1, 2-3

ΙΣΠΑΝΙΑ: Αντολίν Μουνιόθ, Αντον 1, Μάνσο, Γκονζάλες 1, Ασένθιο 1, Λαρόσα 1, Ζιρόνες 1, Ροντρίγκεζ 1, Φερνάντεζ , Μαρτίνεθ 1, Λόπεζ 1, Μπαένα, Ναβάρο 1

ΕΛΛΑΔΑ: Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Ελμισιάν, Μπίκου, Δρακωτού 1, Μαρίνου, Κλαψιανού, Κρασσά, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη