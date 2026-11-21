Η Γλυφάδα υπέστη βαριά ήττα από την Ουραλότσκα με 34-8 στη πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του LEN Euro Cup Γυναικών.

Η Γλυφάδα γνώρισε βαριά ήττα με 34-8 στο Βελιγράδι από την σερβική Ουραλότσκα για την πρώτη αγωνιστική του Δ' Ομίλου του LEN Euro Cup Γυναικών, με την ελληνική ομάδα να στρέφει την προσοχή της στην σημαντικότητα της επόμενης αναμέτρησης με την Μπαρτσελονέτα.

Η Γλυφάδα προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ αλλά από το 2-1 και μετά η Ουραλότσκα ξέφυγε με ένα σερί 9-0, στήνοντας στο τοίχο την Γλυφάδα. Οι ρυθμοί τη σερβικής ομάδας ήταν τόσο υψηλοί που η Γλυφάδα δεν μπορούσε να ακολουθήσει, με την Ουραλότσκα να κλείνει το δεύτερο οκτάλεπτο με προβάδισμα 18-4. Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, η Γλυφάδα δεν βρήκε τις λύσεις που ήθελε για να αντιδράσει, με την Ουραλότσκα να καθαρίζει οριστικά την αναμέτρηση με το 26-6. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Γλυφάδα δεν μπόρεσε να μαζέψει τη διαφορά και η σερνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, παίρνοντας τη νίκη με 34-8.

Τα πεντάλεπτα: 8-1, 10-3, 8-2, 8-2

Στην 2η αγωνιστική η Γλυφάδα έχει ρεπό, ενώ στη 3η αγωνιστική αντιμετωπίζει την άλλη της αντίπαλο του ομίλου, την Μπαρτσελονέτα.

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