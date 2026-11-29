Την έντονη δυσαρέσκειά της για μια σειρά διαιτητικών αποφάσεων στην αναμέτρηση απέναντι στην Άρσεναλ εξέφρασε η Μάντσεστερ Σίτι, προαναγγέλλοντας επίσημη επιστολή προς την Pro Ref.

Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 στο Emirates, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League, ωστόσο, οι αποφάσεις της διαιτησίας ήταν αυτές που επισκίασαν οτιδήποτε άλλο είχε συμβεί, στο πολυαναμενόμενο ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας των «Πολιτών», βρίσκονται τόσο οι αποφάσεις των διαιτητών εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε το VAR στις επίμαχες φάσεις.

Πιο αναλυτικά, η Σίτι υποστηρίζει πως προηγήθηκε φάουλ του Γκάμπριελ στον Ντοναρούμα, όταν ο αμυντικός των «κανονιέρηδων» χρησιμοποίησε τον αγώνα του κατά τη διάρκεια που ήρθε σε επαφή με τον Ιταλό τερματοφύλακα και στη συνέχεια, ο Τίμπερ σκόραρε για το 2-2. Η φάση εξετάστηκε στο VAR και το γκολ μέτρησε κανονικά.

Λίγο αργότερα, έντονες αντιδράσεις υπήρξαν και στη φάση που η κεφαλιά του Γκβάρντιολ βρήκε στα χέρια του Γκιόκερες μέσα στη περιοχή και δεν δόθηκε πέναλτι.

Για τους παραπάνω λόγους, οι «Πολίτες» ανακοίνωσαν πως τη Δευτέρα θα αποστείλουν επίσημη επιστολή προς την Pro Ref, ζητώντας πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για τις σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ιδιαίτερα απογοητευμένη από μια σειρά αποφάσεων που έλαβαν οι διαιτητές κατά τη διάρκεια του σημερινού αγώνα με την Άρσεναλ.

Ο σύλλογος θα αποστείλει επίσημη επιστολή προς την Pro Ref τη Δευτέρα, ζητώντας πλήρη εξήγηση για τις σημαντικότερες διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αποφάσεων που ελήφθησαν εντός αγωνιστικού χώρου όσο και του τρόπου εφαρμογής του VAR.

Αναμένουμε μια λεπτομερή απάντηση και θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του συλλόγου, των παικτών μας και των φιλάθλων μας».