Το πρωί της Τρίτης (03/11) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φάσης των ομίλων του LEN Euro Cup Γυναικών. Ο Άλιμος και η Γλυφάδα έμαθαν τις ομάδες που θα βρουν στο δρόμο τους, με στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Στο LEN Euro Cup παίρνουν μέρος 12 ομάδες και σχηματίζονται τέσσερις όμιλοι των τριών συλλόγων. Στην νοκ άουτ φάση προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, για να σχηματιστεί η τελική οκτάδα των προημιτελικών. Οι αγώνες των ομίλων θα ξεκινήσουν 21 Νοεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθούν στις 6 Φερβουαρίου 2027.

Ο Άλιμος κληρώθηκε στον Γ' όμιλο της διοργάνωσης και θα κληθεί να αντιμετωπίσει την γαλλική Λιλ και την ολλανδική Ντονκ. Αντίστοιχα, η Γλυφάδα βρίσκεται στον Δ' όμιλο και θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ισπανική Μπαρτσελονέτα και την ρωσική Ντιναμό Ουραλότσκα (ομάδα που άφησε εκτός θεσμού τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά και τον υποβίβασε στο LEN Conference Cup).

Οι όμιλοι του LEN Euro Cup Γυναικών

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ντουναουϊβάρος (Ουγγαρία)

Σπαντάου (Γερμανία)

Κίνεφ Κίρισι (Ρωσία)

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

Πάντοβα (Ιταλία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Γκραντ Νανσί (Γαλλία)

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

ΑΛΙΜΟΣ

Λιλ (Γαλλία)

Ντονκ (Ολλανδία)

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ