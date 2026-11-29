ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ζίβκοβιτς κι Εντιαγέ ισοφάρισαν για τους Θεσσαλονικείς
Ο ΠΑΟΚ σε 4 λεπτά πέτυχε δύο γκολ κι έφερε το ντέρμπι με την ΑΕΚ σε ισορροπία (Live στο Gazzetta)!
Στο 74' ο Ζίβκοβιτς συνδυάστηκε άψογα με τον Εντιαγέ, ο οποίος βρήκε ξανά τον Σέρβο, αυτός στόπαρε με το στήθος και με αριστερό πλασέ μείωσε σε 2-1.
Το γκολ του Ζίβκοβιτς
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Στο 77' ο Ζίβκοβιτς από δεξιά έκανε τη σέντρα, ο Εντιαγέ νίκησε κατά κράτος στη μονομαχία τον Μουκουντί και με προβολή στη μικρή περιοχή ισοφάρισε σε 2-2!
Το γκολ του Εντιαγέ
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