Ο Ζίβκοβιτς μείωσε σε 2-1 και στη συνέχεια ο Εντιαγέ πέτυχε το 2-2 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ σε 4 λεπτά πέτυχε δύο γκολ κι έφερε το ντέρμπι με την ΑΕΚ σε ισορροπία (Live στο Gazzetta)!

Στο 74' ο Ζίβκοβιτς συνδυάστηκε άψογα με τον Εντιαγέ, ο οποίος βρήκε ξανά τον Σέρβο, αυτός στόπαρε με το στήθος και με αριστερό πλασέ μείωσε σε 2-1.

Το γκολ του Ζίβκοβιτς

Στο 77' ο Ζίβκοβιτς από δεξιά έκανε τη σέντρα, ο Εντιαγέ νίκησε κατά κράτος στη μονομαχία τον Μουκουντί και με προβολή στη μικρή περιοχή ισοφάρισε σε 2-2!

Το γκολ του Εντιαγέ