Ο Απόλλων Σμύρνης πάλεψε απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αλλά λύγισε στο τέλος στη Βαρκελώνη με 22-19 για την 3η αγωνιστική του LEN Euro Cup Ανδρών.

Ο Απόλλων Σμύρνης μπορεί να πάλεψε για τη νίκη μέχρι τέλους, αλλά λύγισε από την Μπαρτσελόνα με 22-19 στην Ισπανία για την 3η αγωνιστική του LEN Euro Cup Ανδρών.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς προβάδισμα με 5-1, 02:41 πριν τελειώσει το πρώτο οκτάλεπτο. Ο Απόλλων Σμύρνης, κατάφερε να αντιδράσει άμεσα και πέτυχε τέσσερα γκολ μέσα σε δύο λεπτά και ισοφάρισε σε 5-5 με την λήξη του οκταλέπτου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου, ο Ντάουμπε έκανε την ανατροπή και το 6-5 για τους «κυανόλευκους», οι οποίοι όμως μπήκα γρήγορα μπροστά ξανά με 7-6. Η Μπαρτσελόνα άνοιξε τη διαφορά στα δύο τέρματα με το σκορ στο 10-8, αλλά ο Βάβιτς μείωσε για τον Απόλλωνα σε 10-9 πριν τη λήξη του πρώτου μισού του αγώνα.

Στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, η ισπανική ομάδα ανέβασε τον ρυθμό και αύξησε τον δείκτη του σκορ σε 12-9. Η Μπαρτσελόνα, αν και προηγήθηκε με 13-10, ο Απόλλων Σμύρνης πίεσε και μείωσε σε 13-12 και έκλεισε το τρίτο οκτάλεπτο με 14-13 προβάδισμα για την Μπαρτσελόνα.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Μπαρτσελόνα αύξησε το σκορ σε 16-14 και μείωσε πάλι ο Απόλλων Σμύρνης σε 16-15. Στο σημείο αυτό, ο Γιάννης Κεχαλάρης ισοφάρισε για την ομάδα του Τεό Λοράντου σε 16-16. Ακολούθησε το εκ νέου προβάδισμα της Μπαρτσελόνα, με τον Μάρκο Βάβιτς να φέρνει το παιχνίδι ξανά στα ίσα σε 17-17, 04:36 πριν το τέλος. Οι «μπλαουγκράνα» πήραν σημαντικό προβάδισμα με 19-17 τρία λεπτά πριν την λήξη και ο Απόλλων Σμύρνης χρειάστηκε να ανεβάσει άμεσα το ρυθμό του και να ανακάμψει. Με δύο λεπτά να απομένουν το ρολόι, ο Ντάουμπε μείωσε σε 19-18. Η Μπαρτσελόνα πήρε, όμως προβάδισμα δύο τερμάτων 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Απόλλων Σμύρνης γνώρισε τελικά την ήττα με 22-19.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 5-4, 4-4, 8-6

Μπαρτσελόνα ( Αντρέι Γιόσεπ ): Ματαρεντόνα Παλαθόν, Τιότζο 1, Βίγιαρ Βιγιαμαγιόρ, Ασένθιο Σουρίμπας 2, Εστέμπα Πρατ 4, Σέσεν Ραμόν 3, Πλανέγια Γκασκόν, Κοέγιο Πιράλκοφ 2, Γουατανάμπι 2, Εσφορζάδο Γκόμα 3, Γκόμεζ Ντάουρα 4, Βέλκοφ 1, Μουνιόθ, Φιλέγια Λόπεθ.

Απόλλων Σμύρνης ( Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 2, Μπογκντάνοβιτς 2, Βάβιτς 2, Καπότσης 2, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 4, Ρομπόπουλος 1, Γαρδήκας 2, Μυρίλος, Άλκης Λοράντος 3, Νίκος Μιτράκης, Γιώργος Μιτράκης 1, Ζουζούνης.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Τεράσα πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Α-Πόλο Μάνατζμεντ με 15-14. Το χρυσό γκολ της νίκης για την Τεράσα πέτυχε ο Πόντσαρ Σαμπαντέλ, δύο δευτερόλεπτα πριν την λήξη της αναμέτρησης, χαρίζοντας στην ισπανική ομάδα τους τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς.

H 3η αγωνιστική στον Γ' Όμιλο

Τετάρτη 12/11

Α-Πόλο - Τεράσα 14-15

Μπαρτσελόνα - Απόλλων Σμύρνης 22-19

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Α-Πόλο-Μπαρτσελόνα

Τεράσα-Απόλλων Σμύρνης

Η βαθμολογία(3η αγωνιστική)