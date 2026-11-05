Ο Απόλλων Σμύρνης «πληγώθηκε» στο τέλος από τον Αλεξέεφ και γνώρισε την ήττα με 21-10 στη Τυφλίδα για την 2η αγωνιστική του LEN Euro Cup Ανδρών.

Ο Απόλλων Σμύρνης ηττήθηκε στο τέλος από την Α-Πόλο Μάνατζμεντ με 21-20 στην Τιφλίδα για την 2η αγωνιστική του LEN Euro Cup Ανδρών. Οι «κυανόλευκοι» πάλεψαν αλλά λύγισαν στη τελευταία επίθεση της γεωργιανής ομάδας με τον Αλεξέεφ να δίνει την πρώτη νίκη στην ομάδα του στον όμιλο.

Ξεκινώντας από το… τέλος, ο Απόλλων ισοφάρισε σε 20-20 με πέναλτι του Βάβιτς στα 50’’! Στην επίθεσή τους οι γηπεδούχοι κέρδισαν αποβολή, αλλά ο Άλκης Λοράντος έκλεψε την μπάλα και με 19 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο ο Τεό Λοράντος πήρε τάιμ άουτ. Όλος ο χρόνος ήταν για τους «κυανόλευκους», αλλά στα 11’’ οι διαιτητές «είδαν» επιθετικό φάουλ, με την Α-Πόλο να φεύγει στην κόντρα κερδίζοντας αποβολή και να κάνει το 21-20 στα 7’’!

Η φάση αυτή ξεσήκωσε θύελλα δικαιολογημένων διαμαρτυριών από τον Απόλλωνα, που μετά το 2ο τάιμ άουτ του Λοράντου, έκανε επίθεση με 7 παίκτες πισίνας, αλλά το σουτ του Γαρδίκα αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον Χιρκόφ. Η εκτέλεσή του δεν άλλαξε κάτι με το σκορ να μένει στο 21-20. Να επισημάνουμε ότι 2’’ πριν τη λήξη αποβλήθηκε με κόκκινη ο έφορος του Απόλλωνα, Γιώργος Αγγελάκης και μετά το τέλος του ματς για διαπληκτισμό με αντιπάλους ο Κώστας Μουρίκης, τον οποίο έπαιξαν, με την ανοχή των διαιτητών, πολύ σκληρά οι γηπεδούχοι!

Ο Απόλλων Σμύρνης ξεκίνησε πολύ καλά στο πρώτο οκτάλεπτο και με τα γκολ των Πέτερ Ντάουμπε και Νίκολα Μπογκντάνοβιτς με 4-1. Η ομάδα του Λοράντου συνέχισε με τους ίδιους ρυθμούς και άνοιξε τη διαφορά του σκορ σε 6-2. Η Α-Πόλο προσπάθησε να αντιδράσει μειώνοντας σε 6-4 αλλά ο Μουρίκης έκλεισε το οκτάλεπτο με γκολ στον παραπάνω γράφοντας το 7-4.

Το ονειρικό αυτό οκτάλεπτο, διαδέχθηκε ένα με τελείως αντίθετη εικόνα. Η ομάδα του Στράταν πλησίασε μέσα σε τέσσερα λεπτά σε 9-8 με τους Μοσκόφ και Ντράσκοβιτς να πρωταγωνιστούν. Ο Απόλλων προσπάθησε να αντέξει στη πίεση αλλά ο Αλεξέεφ με ένα πέναλτι και ένα μακρινό σουτ έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην Α-Πόλο με 10-9. Οι «κυανόλευκοι» βρήκαν ξανά τη λύση στη λήξη της του οκταλέπτου, ισοφαρίζοντας στον παραπάνω σε 10-10 με τον Γαρδίκα πριν το τέλος του πρώτου μέρους του αγώνα.

Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, η ομάδα του Απόλλωνα μπήκε μπροστά με 11-10 με γκολ του Μάρκο Βάβιτς, αλλά η Α-Πόλο αντέδρασε άμεσα και μέσα σε τέσσερα λεπτά μπήκε μπροστά με 15-12. Ο Λασκαρίδης μείωσε αρχικά σε 15-13 και ο Βάβιτς κράτησε ζωντανό τον Απόλλωνα με μεγάλα σουτ, φέρνοντας ξανά στα ίσα την αναμέτρηση σε 15-15. Στο τελευταίο λεπτό όμως, η Α-Πόλο βρήκε δύο πολύτιμα γκολ που της έδωσαν προβάδισμα με 17-15.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Απόλλων βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ με 18-16, 4:24 λεπτά πριν το τέλος. Παρόλα αυτά, Βάβιτς και Ντάουμπε έδωσαν και πάλι πνοή στον Απόλλωνα και ισοφάρισαν σε 18-18. Ο Γκαρντάσεβιτς έδωσε και πάλι προβάδισμα με 19-18 στην γεωργιανή ομάδα, με τον Ντάουμπε να απαντάει άμεσα με γκολ από τα έξι μέτρα, με 1:21 να απομένει στο ρολόι. Ο Ντράσκοβιτς βρήκε ακόμη μία φορά γκολ για την Α-Πόλο κάνοντας το 20-19. Ο Βάβιτς, σε δαιμονιώδη φόρμα στον αγώνα, ισοφάρισε σε 20-20 με 50 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Οι λάθος αποφάσεις των δύο ομάδων που ακολούθησαν όλα έδειχναν ότι ο αγώνας οδεύει για τη διαδικασία των πέναλτι. Ο Ντμίτρι Αλεξέεφ όμως σε επίθεση στον παραπάνω πέτυχε γκολ για την Α-Πόλο Μάνατζμεντ σημειώνοντας το 21-20. Με επτά δευτερόλεπτα να απόμένουν στην αναμέτρηση ο Απόλλων επιτέθηκε για να σκοράρει να στείλει τον αγώνα στα πέναλτι, αλλά ο Γαρδίκας αστόχησε στο σουτ και ο Απόλλων Σμύρνης υπέστη μία οδυνηρή ήττα αφού έμεινε η πίκρα της προσπάθειας που κατέβαλε η ομάδα του Τεό Λοράντου.



Τα οκτάλεπτα: 4-7, 6-3, 7-5, 4-5

Α-Πόλο Σπορτ Μάνατζμεντ (Ντμίτρι Στράταν): Χιρκόφ, Ντράσκοβιτς 3, Τκεσελασβίλι 1, Βουκσάνοβιτς 1, Μπιτάτζε 2, Βάσιτς 1, Σλάντοβιτς 1, Γκαρντάσεβιτς 2, Βίκο 2, Μοσκόφ 3, Ρόγκατς, Μουντράζιτσα, Καπανάτζε, Αλεξέεφ 5.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης, Mπογκντάνοβιτς 5, Βάβιτς 5, Καπότσης, Λασκαρίδης 2, Ντάουμπε 4, Ρομπόπουλος 2, Μουρίκης 1, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Άλκης Λοράντος, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης.

Η βαθμολογία

1. Μπαρτσελόνα 3

2.Α-Πόλο Μάνατζμεντ 3

3.Απόλλων Σμ. 2

4.Τεράσα 1

2η αγωνιστική-αποτελέσματα

Α-Πόλο Μάνατζμεντ - Απόλλων Σμύρνης 21-20

21:30 Τεράσα-Μπαρτσελόνα

Η 3η αγωνιστική - 12 Νοεμβρίου